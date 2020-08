Confirman 104 nuevas muertes y 7.817 casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que durante las últimas 24 horas se registraron 104 muertes y 7.817 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 408.426 y las víctimas fatales suman 8.457.

Del total de esos casos, 1.191 (0,3%) son importados, 94.301 (23,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 247.931 (60,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 56 nuevas muertes: 33 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residentes en la provincia de Córdoba; 5 residentes en la provincia de Entre Ríos; 3 residentes en la provincia de Mendoza; 4 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de San Juan; 2 residentes en la provincia de Santa Fe; y 22 mujeres; 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 2 Río Negro; y 1 residente en Santiago del Estero.

Actualmente hay 2232 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Estas cifras representan una ocupación de camas del 60,6% a nivel nacional y del 68,5% en el área metropolitana de Buenos Aires.

En el reporte matutino ya se habían reportado 48 nuevas muertes: 30 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 1 residente en la provincia de Neuquén; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Salta; 1 residente en la provincia de Santa Fé; y 18 mujeres; 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Mendoza; y 4 residentes en la provincia de Río Negro.

Ayer fueron realizados 19.910 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.242.269 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 27.376,8 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 685.849 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 294.007 personas.

Durante el reporte matutino se precisó que la tasa de incidencia de esta enfermedad es de 884 casos cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad es de 2,1% de los casos confirmados y la de mortalidad, de 184 personas cada millón de habitantes.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el promedio de infectados diarios de los últimos 7 días es de 9.205 y alertó por el “aumento de los casos en forma sostenida en la gran mayoría de las jurisdicciones”.

“Seguimos trabajando fuertemente en el aumento de los casos en forma sostenida en las jurisdicciones, (ya que) las que no tienen transmisión comunitaria sostenida, tienen brotes. No hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 días y tenemos 18 provincias con departamentos que tienen transmisión comunitaria sostenida”, añadió.

Asimismo, destacó que dos provincias -Catamarca y Formosa- no reportaron casos ayer. “Seguimos experimentando tensión en el sistema de salud en varias de las jurisdicciones”, remarcó la viceministra.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que ocurrió en “Jujuy, Mendoza, General Roca (En Río Negro), La Rioja como lugares donde se han presentado muchos casos en poco tiempo y se puede generar esta tensión en el sistema de salud”.

Fuente: Infobae.