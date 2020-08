La bahiense Coni Mosqueira tiene coronavirus

El fin de semana, Alejandro Fantino (48) comunicó a través de un video en Instagram que había dado positivo para un test de coronavirus, luego de haber padecido picazón de en la garganta y dolor de cuello: “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo de Covid. Así que ahora, hasta que se me pase… Ojalá que sea pronto, pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme”.

En ese mismo posteo, el conductor de Fantino a la tarde agregó: “El virus está por todos lados, es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos ‘pa frenchi’. Gracias por todo, estoy bien”. En este contexto, la salud de Coni Mosqueira (27), su pareja, también se vio afectada por la enfermedad pandémica.

En una publicación en su propia cuenta de la red social, la modelo afirmó: “Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por Covid. Estoy muy bien, sin síntomas, aislada como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico”.

“¡Ojalá esto pase pronto y rápido! ¡Gracias a todos por preocuparse! Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo y si Dios quiere en días ya estaré de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias y cuídense mucho”, cerró la novia de Alejandro Fantino.