Angustiado, un verdulero aclara que no tiene ni tuvo coronavirus

Axel Capdeville es dueño una verdulería ubicada en Montevideo al 1200, que se llama "Verduleria Al Paso", y por la paranoia reinante en torno al Covid-19 tuvo que salir a aclarar públicamente que nadie de su familia está infectada.

"Somos comerciantes, hace 6 años que madrugamos por nuestro negocio y por darle un futuro a nuestros hijos. La semana pasada fuimos injuriados y perjudicados por una denuncia anónima, acerca de que estábamos trabajando con coronavirus", relató el comerciante en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Nos fuimos enterando por la repercusión de la información falsa que circulaba y que nos llamó la atención. El domingo nos cayó un operativo, secuestraron material del local y hasta teléfonos personales. Nos asustamos mucho".

Lo cierto, según expuso Capdeville, ninguno de su entorno se contagió de la enfermedad. Por eso pidió dejar en claro que su local contempla las medidas de higiene necesarias para poder trabajar.

"Esto nos afectó claramente en lo emocional y en lo económico, nuestros hijos no entendían nada y nosotros tampoco qué explicarles. Somos laburantes y preferimos no pensar en malas intenciones, pero no sabemos. Esto nos afectó claramente, algunos vecinos tienen miedo y es lógico. Queremos transmitirles tranquilidad, estamos bien, nos hicieron los test correspondientes con resultado negativo y nosotros elegimos seguir saliendo adelante".

Por otra parte, a modo de análisis, el verdulero señaló que "este año no empezó de la mejor manera, se nos incendió la verdulería y con todo el sacrificio y apoyo de amigos, familia, clientes y vecinos salimos adelante".

"Queremos dejar una reflexión para que esto no le pase a ningún otro comerciante, la estamos pasando mal, no le deseamos esto a nadie, es un acto de discriminación que no aporta nada a la sociedad, nos divide. Sigámonos cuidando con sentido común y con los protocolos de seguridad e higiene".