Vive en Bahía y no puede entrar a La Pampa para darle el último adiós a su madre

Una triste historia publicada en las redes sociales, que incluye a una mujer de La Pampa y a su hija, que reside en Bahía Blanca, se hizo viral en las últimas horas. Y lógicamente, tiene que ver con los conflictos que genera la pandemia.

Quien graficó la situación se llama Sebastián Prats, un bahiense que está en pareja con Carmen, una joven oriunda de la localidad pampeana de General Campos. Allí, justamente, vive la madre de la chica, quien padece un cáncer en los huesos, que ahora le generó tumores en la cabeza.

El problema radica en la imposibilidad de ir a visitarla a raíz de las medidas tomadas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.

"Mirta Prost es una mujer de 49 años, admirable, que viene luchando contra un cáncer en sus huesos y cuatro tumores en la cabeza desde hace un tiempo. Esta condición hace que pierda a veces la conciencia, no reconoce bien su entorno y está en una situación muy pero muy crítica, en la misma ciudad que también la vió nacer, en General Campos, Provincia de La Pampa", dijo Sebastián Prats en el comienzo de su descargo.

Y agregó: "Su hija, Carmen, es mi novia y con ella vivimos en la ciudad de Bahía Blanca. Decidimos que al menos ella pudiera ir a estar con su madre en este momento difícil. Algo razonable, y necesario también. Para poder realizar las cosas bien. Hace unos 10 días viajamos hasta Darragueira, lugar en donde Carmen haría el trasbordo al auto de su hermano para poder llegar a ver a su madre. El padre de Carmen, y compañero de vida de Mirta, fue recientemente operado de cadera y no podía tampoco irla a buscar en ese momento".

"En el intento anterior no nos dejaron hacer el movimiento que pretendíamos. No hubo forma, pero no solo eso sino que además terminé yo imputado penalmente por la justicia federal de este hermoso y bendito país que me vio nacer, al cual le di todo, pero que no me permite transitar hasta las fronteras de una provincia para un fin que a mi parecer es noble".

"Hoy volvimos a intentar y Carmen fue en Taxi hasta “la frontera” de Buenos Aires con La Pampa, y su padre está con ella. Ambos están varados en lo que se ha transformado en una oficina de “migraciones” donde los policías, no son testeados (para no perderlos de su trabajo), pero están en contacto con todo el mundo y volviendo a sus pueblos. Los oficiales realmente se comportan como seres humanos y están moviendo cielo y tierra para poder dejar pasar a Carmen a ver a su madre, pero están obteniendo negativas por todos lados. Quienes han negado en todo momento son Cinthia Salabardo, del Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa, el Secretario de Gobierno Rodrigo Ortíz y el Sr Iriart, que de ninguna forma permiten el ingreso a la jurisdicción sin tener muy en claro a que se dedican".

En comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24, Sebastián contó aún más detalles de esta insólita situación que atraviesa su pareja.

"Tanto mi novia como yo, por diferentes motivos, contamos con los permisos necesarios para circular, por lo que creíamos que íbamos a poder cruzar. Pero cuando llegamos a Darregueira nos detuvieron y no solamente no nos dejaron pasar, si no que nos realizaron una infracción por violar el artículo 205 del Código Penal y me retuvieron la licencia de conducir y los papeles del auto".

Algo parecido le sucedió a su cuñado, quien había llegado al retén para realizar el trasbordo para así llevar a Carmen a que pueda despedirse de su mamá. A él también le retuvieron los papeles y el carnet.

Luego de varios llamados a diferentes estamentos, Carmen consiguió estar un poco más cerca de Mirta. Ayer, la hija de la mujer enferma volvió a intentar pasar a la provincia vecina y se trasladó en taxi hasta la frontera de Buenos Aires con La Pampa. Pero ahora debe cumplir con 14 días de cuarentena estricta.

"No sabe si la va a poder ver. No sabemos si la madre va a aguantar 14 días más en ese estado. Seguiremos moviendo cielo y tierra para que Carmen consiga despedirse", completó.