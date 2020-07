Alex Quiroga habló para la Argentina por La Brújula 24

A esta altura, hablar del éxito de la serie Perdida podría ser reiterativo. Una historia que ha sabido captar a millones de espectadores a lo largo de todo el planeta. Se trata de una tira española que, aunque tras el estreno en su país de origen no causó tanto revuelo, solo bastó que la popular Netflix la tomara y la convirtiera en lo que ahora es: la más comentada y vista de la plataforma.

Este thriller cuenta cómo se maneja el oscuro mundo de las drogas y cómo a través de dos tiempos se desarrolla la vida de un sujeto que busca redescubrir dónde está su hija desaparecida sin ningún tipo de explicación. Para ello, debe investigar en los sitios más inesperados para desenvolver el enigma, tanto que comete varios delitos para lograr ingresar a una cárcel colombiana, lugar en el que se supone se halla el asesino o los secuestradores de su primogénita.

Varios de los actores que forman parte del elenco ya pasaron por LA BRÚJULA 24. Hoy fue el turno de Alex Quiroga, el artista colombiano que encarna a "Ricardo" y que habló de todo con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga.

Primero, se refirió a la pandemia del coronavirus, que lógicamente en su Colombia natal también lo ha encontrado. "Estoy en Bogotá, pasando toda esta temporada de confinamiento y esperando que todo se resuelva pronto".

Sobre su papel, contó que "Mi personaje es el esposo de la protagonista, que es una persona que todo el tiempo está en rol de perdedor, que aguanta y traga todo lo que está pasando a su alrededor. Creo que es el cable a tierra de ella, que la atraviesa en la realidad, y eso hace ver esa gran magnitud del personaje de otra forma".

"Yo creería que en cierta forma la serie hace ver cosas que en realidad están pasando, pero todo es relativo según cada espectador lo toma. La corrupción, la delincuencia, la violencia. No solo aquí en Colombia, en gran parte de Latinoamérica hemos sido afectados por estas cosas mucho tiempo. Es lo que nos toca", aseveró el profesional.

Y agregó: "Es muy complejo el tema, pero es lo que vende. Yo me pongo en el lugar de los productores y me hago esa pregunta. Es algo que el público podrá identificar en el plantea entero, aunque lógicamente no es igual en todos los países".

En esa misma línea, Quiroga analisó que "aquí en Colombia, por ejemplo, es común escuchar a la gente decir que está cansada de las narconovelas. Pero cuando sale alguna nueva, enseguida todos la están mirando".

Consultado respecto de la repercusión que tuvo Perdida y cómo llegó a su vida, recordó que "la verdad que no me lo esperaba, yo estaba de vacaciones el año pasado cuando me contactaron de la productora de España, con la cual ya había trabajado en los 15 años que viví allí. Me dijeron que vendrían a mi país con un nuevo proyecto y quedé fascinado".

"Hice el casting para dos personajes, como me pidieron, y quedé para uno de ellos que es justamente el esposo de la protagonista", sintetizó.