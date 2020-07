La Justicia Federal allana el destacamento donde habría estado Facundo

La Justicia Federal realizó hoy un allanamiento en el destacamento policial de Mayor Buratovich, donde suponen que estuvo Facundo José Astudillo Castro el pasado 30 de abril, el día que fue visto por última vez.

Fue tras un pedido de la jueza María Gabriela Marrón y el procedimiento está a cargo de la Policía Federal. Se llevaron teléfonos, libros de guardia, computadoras y los dos únicos patrulleros que tenía la fuerza policial en el mencionado lugar.

La Jueza Marrón ordenó allanar el destacamento de La Bonaerense de Mayor Buratovich. La Federal secuestra casi todo: teléfonos, libros de guardia, computadoras y los dos únicos patrulleros. — Germán Sasso (@SassoGerman) July 8, 2020

Cristina, la mamá de Facundo, mencionó días atrás que tiene serias dudas respecto al accionar policial y dejó denunció una desaparición forzada. "Algo le hicieron. Jugaron con nosotros, nos pelotearon y dejaron pasar el tiempo", dijo.

"El mismo día del rastrillaje hicimos una reunión con gente del K9. Ahí un oficial llamó a una chica vestida de policía y me dijo ´ella es Xiomara Flores, ella fue quien lo levantó a su hijo y lo llevó hasta la entrada de Teniente Origone. Resulta que esta mujer nunca me miró a la cara y estuvo todo el tiempo con un superior al lado. Además, la oficial estaba de civil ese día y supuestamente lo llevó en su auto particular", agregó.

Las dudas de Cristina aumentaron al llegar a Mayor Buratovich, donde había cinco patrulleros en la entrada y donde, según su relato, fue recibida por el comisario Navarrete, quien levantando el tono, le dijo que "siguieran hasta el cruce de las rutas 3 y 22, que en Buratovich no tenían nada que hacer".

"Yo creo que mi hijo nunca llegó a Bahía. La policía me dijo que lo dejaron seguir, pero los testimonios se contradicen. En la primera declaración, un oficial de apellido Sosa dice que a Facundo lo levantó una Dunster Oroch y después dijo que se alejó caminando", contó.