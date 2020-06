Liniers vs River: el recuerdo del "Turu" Martínez y la apuesta que casi sale mal

Mauro Martínez fue uno de los integrantes de la saga central de aquel equipo de Liniers que, hace ya cinco años, se dio el gusto de enfrentar a River, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Aquella noche en Formosa quedó marcada para el equipo bahiense, más allá del 0-2 final con el que terminó el encuentro.

"Es una sensación que está a flor de piel todo el tiempo. Nosotros somos futbolistas amateurs, no somos demasiados conocidos y lo primero que te dicen cuando le decís a alguien que jugás en Liniers, te preguntan si estuviste en el partido contra River", explicó el "Turu", en comunicación con El Deportivo 24.

Martínez recordó la calidad de aquel plantel Millonario, que venía de ganar la Sudamericana y que luego ganó la Libertadores, pero además contó una particular anécdota que le quedó con su grupo de estudio.

"Antes del partido, nos juntamos con mi grupo de estudio a comer un asado y ahí obviamente salió el tema del partido. Ellos me dijeron que se iban a reunir para verlo y entonces yo les dije que estén atentos, porque en algún momento iba a tirarle un caño a Teo Gutiérrez. Después Teo no jugó, pero el caño lo tenía que tirar igual. Entonces en una jugada sobre la banda, me vino a presionar Boyé (Lucas) y dije esta es la mía, pensando que como mucho, la pelota iba a rebotar e irse al lateral. El tema es que justo pegó en el pie del rival y le quedó para meterse corriendo al área. Por suerte la terminó tapando Lucas (Partal), pero pudo ser gol. Ahora, cada vez que nos juntamos con mis amigos está la anécdota de la ovación que hubo en esa casa después que yo tiré ese intento de caño", rememoró.

Con respecto al encuentro, el defensor central dijo que les llevó unos 20 o 25 minutos darse cuenta que los jugadores rivales estaban un segundo adelantados en todas las jugadas.

"(Camilo) Mayada era impresionante. Recuerdo de que pase corriendo y ponerle la mano adelante, pero seguía como si nada. Tenía una potencia tremenda. También me sorprendió la técnica de (Ariel) Rojas, parecía que ni se esforzaba para jugar al fútbol", dijo.

De todos modos, destacó que más allá de la diferencia de categoría, River nunca los sobró.

"Perdían la pelota y nos presionaban como si fuéramos cualquier otro equipo. Cuando vimos la estadística, ellos habían tenido el la pelota durante el 78% del partido", completó.

