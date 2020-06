Empleados de Comercio elaboró un listado de locales que cerraron por la pandemia

En respuesta a la nómina que días atrás circuló por las redes sociales y mediante cadenas de Whatsapp de la que muchos se hicieron eco, la Asociación Empleados de Comercio elaboró un listado de locales que debieron cerrar sus puertas en la ciudad desde que se decretó la cuarentena.

La diferencia se marca en la cantidad. Aquel primer punteo señalaba 137 emprendimientos que habían decidido no continuar abiertos, sin embargo, desde el gremio mercantil aclararon que son muchos menos, con la salvedad que no tomaron en cuenta al rubro gastronómico, que no está bajo su jurisdicción.

En total, para AEC son 16 los locales que "se fundieron" por la pandemia y son cinco los que están liquidando sus artículos porque en breve bajarán la persiana. En aquella lista que se conoció hace algo más de dos semanas se incluía a 23 que cerraron antes de que se declare la pandemia.

El listado que armó el gremio