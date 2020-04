Navarro cree en la honestidad de Arroyo y aclara: "No existe ninguna interna"

El secretario de relaciones políticas y parlamentarias del Gobierno, Fernando "Chino" Navarro, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 con respecto a la forma de contratación en el Estado como consecuencia de lo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, que pagó precios de alimentos de urgencia por la pandemia por encima de los valores testigo.

"Aunque suene obvio, quiero decir que estoy convencido de la honestidad de Arroyo. No me pareció apropiado que prevalezcan los intereses de los proveedores por sobre el eslabón más débil. El ministro se vio en la encrucijada porque si no compraba, dejaba sin alimentos a los sectores más humildes. Sin embargo, creo que por las dudas, debe iniciarse un sumario para deslindar responsabilidad y, si existiese algún tipo de corrupción, se caiga con todo el peso de la ley, para evitar sospechas", enfatizó Navarro, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección , uno de los líderes del Movimiento Evita fue enfático: "No comparto que se haya subordinado la decisión a los intereses de los proveedores. Indudablemente el ministro optó por un mal menor, porque dejar un mes sin comida a distintas organizaciones e iniciando el trámite otra vez, el daño habría sido mayor. Se necesita una investigación para que la opinión pública sepa qué pasó. No solo hay que ser honestos, también hay que parecerlo".

"Esta es una oportunidad para modificar cuestiones estructurales del Estado que arrastramos desde décadas. Muchas decisiones se venían tomando mal y se deben corregir. Esto trascendió porque el gobierno lo publicó en el Boletín Oficial y no lo ocultó. Se debe comprar bien, a buen precio, no a un mayorista, sino directamente a un productor. Siempre aparecen argumentos que indican que el precio es más alto porque el Estado paga mal y es cierto, pero también se están vendiendo millones de productos", resaltó el dirigente social, en otro segmento de la entrevista radial.

Y expuso que, de ahora en adelante, "lo correcto sería comprar a buen precio y pagar razonablemente. La decisión de estos proveedores de poner por encima sus intereses por sobre la emergencia amerita un sumario. El Estado compra mal, es una prueba concreta, y se necesita una forma de poder corregirlo. Con Arroyo tenemos una excelente relación, con la lógica tensión de la magnitud de la crisis, pero acá no hay ninguna disputa. Este hecho trasciende porque salió en el Boletín Oficial. El Gobierno lo difundió, un periodista lo tomó y lo expuso, algo que no está mal".

"Acá no hay ninguna interna, hablamos con el ministro, le expresamos nuestra solidaridad, pero le planteamos la necesidad de establecer un sumario interno para deslindar responsabilidades. Se intentó comprar para abastecer a todos los comedores y merenderos del país, con un costo político que sabía que se iba a pagar, más allá del valor económico. Yo no habría cedido ante la presión de los proveedores", finalizó Navarro.