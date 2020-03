Susana Giménez: “Estoy muy contenta con lo que está haciendo Alberto Fernández”

La televisión abierta cambia y se amolda a los tiempos que corren, con los argentinos en sus casas cumpliendo la cuarentena obligatoria frente al avance del coronavirus. Y en Telefe armaron un programa especial con todas sus figuras saliendo en vivo desde sus casas, cumpliendo el aislamiento que recomiendan las autoridades sanitarias. Y claro, la estrella de la noche fue Susana Giménez.

La diva atendió a Cristina Pérez y Rodolfo Barili​ desde el living de su casa, en Barrio Parque. Y entre las intimidades que fue contando de su vida hogareña, se tomó unos minutos para hablar sobre la manera en que el gobierno de Alberto Fernández encaró la pandemia, se declaró optimista y se animó a imaginar el fin de la grieta. Toda una novedad para Susana, quien nunca ocultó su simpatía por el expresidente Mauricio Macri, su gestión y su fallida reelección en 2019.

Fue después de que los conductores le preguntaran a la diva cómo imagina que quedará la sociedad argentina una vez que se supere esta situación apremiante. "Yo tengo la impresión de que esta especie de grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo", aseguró Susana.

Al hablar sobre Alberto F., destacó: "Es un tipo calmo, que hace cosas. No sé... Todos lo ven, que no reta. A mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas".

El especial de Telefe en medio de la cuarentena por coronavirus reunió a sus figuras que salieron desde sus casas. En este caso, Susana Giménez, Marley (junto a Mirko), Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Por supuesto, antes de que alguien le mencione que ella se declaró públicamente a favor de la reelección de Mauricio Macri, Susana advirtió: "No soy panqueque ni nada por el estilo, eh... No soy peronista. Pero la verdad que me gusta, lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien".

Esta nueva mirada de Susana respecto al gobierno de Alberto Fernández va en sintonía con las que hizo Mirtha Legrand, quien también se ilusionó con el final de la grieta y destacó el trabajo que se viene haciendo en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre a la fecha.

Vale recordar que una de las última apariciones de Susana para opinar sobre la Argentina la hizo entrar en una polémica de proporciones. Fue a principios de 2020, cuando habló sobre los altos índices de pobreza que registra el país y señaló: "Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero".