La tierna anécdota entre el Loco Montenegro y un adolescente Kobe Bryant

El basquetbol está de luto luego de la triste noticia del fallecimiento de la estrella de la NBA Kobe Bryant y de una de sus hijas, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban el pasado domingo.

Las redes estallaron en mensajes y anécdotas de quienes conocieron al cuarto mayor anotador de la liga estadounidense en su historia. Uno de ellos fue Hernán Montenegro. El Loco publicó en su cuenta de Facebook su relación con Bryant cuando éste era solo un chico, mientras que el bahiense y su padre jugaban en Italia.

Te conocí en Pistoia (Italia) donde tu hermoso viejito jugaba y la rompía casi a la edad que vos te estas tomando el palo man!!...al siguiente año jamás te olvidare el gran JOE los llevo a Reggio Emilia, ya cada miércoles jugábamos en contra con tu Papi....y al margen que me comía un zaino hermoso de tu viejo (Crack mal....)...te tenia que soportar porque te gustaba jugar al Futbol, y Yo como buen Argento te pateaba....jajajaj....

Tu viejo me odiaba, me decía "Tiene que jugar al Basket"...y yo le decía este no puede jugar a nada jajajaj....

La vida paso y hoy más allá de lo que fuiste "Pendejo del Orto" como yo te llamaba en aquellas épocas Italianas (porque eras insoportable con la pelota)...donde quiera que Dios te coloque en su reino, que sepas que seguirás siendo para mí ese "Pendejo del Orto"....

Dale que te pateo otro centro....