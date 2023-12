Explican cómo serán los operativos en Nochebuena y Navidad

El titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio, Federico Montero, conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24, en relación a las tareas que están llevando adelante tras el temporal y lo que se prevé para los procedimientos de Nochebuena y Navidad.

En concreto, iba a haber una fiesta privada que –por razones obvias– se pospone hasta más adelante. No obstante, los boliches pueden abrir sus puertas. El municipio realizará un operativo desde la noche del domingo hasta el lunes a las 10, mientras se trabaja en poner de pie a la ciudad tras el temporal.

“Tenemos personal de nuestra órbita abocado a la remediación de los daños del sábado. El 24 de diciembre se desplegará un procedimiento que garantice la circulación y la seguridad vial. Será un operativo robusto”, refirió Montero, en la charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, puntualizó que “habrá más de 110 efectivos de control de tránsito, con foco en Rosario y Cuyo y el Parque de Mayo donde se juntarán jóvenes. Pedimos que no asistan a los espacios verdes que están muy afectados y pueden ser riesgosos, no pueden albergar personas”.

Consultado respecto de si aún hay presencia de fuerzas federales en Bahía, afirmó: “Los efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal siguen estando en la ciudad y nos dan una mano enorme, por ejemplo en la distribución de elementos que pone a disposición el municipio. Se suman al personal de dos empresas de seguridad privada, además de los patrullajes policiales”, sintetizó en otro segmento de la entrevista radial.

“El movimiento habitual de las Fiestas quizás va a disminuir por las circunstancias que estamos viviendo, esto es algo personal, en mi caso siento que no hay nada para festejar, pero comprendo a aquellos que quieran reunirse”, comentó.

Por último, Montero planteó: “Apelamos a la responsabilidad individual, el que bebe que no maneje, necesitamos que la comunidad tome conciencia. Hay mucho obstáculo en la vía pública, sabiendo también que habrá gente que no comprenda este mensaje. A quienes no se cuiden, les decimos que igualmente estaremos trabajando con la gente de Tránsito y Policía que no descansa desde el sábado sin parar”.