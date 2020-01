ABSA arregló el problema en Villa Italia y ya no tiene líquidos cloacales en su casa

Verónica vive en Provincias Unidas y Alberdi, en el barrio Villa Italia, y hasta este mediodía padecía un problema gravísimo, el cual ya había vivenciado un año atrás: desbordes cloacales dentro de su casa.

Ayer, en diálogo con el programa “Aunque sea Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 contó su desagradable experiencia, a la cual, según dijo, ABSA no le daba solución.

Esta mañana, una vez más, tomó el teléfono y se comunicó con la empresa prestadora del servicio, y para su alegría, por la tarde sí cumplieron con su palabra y una cuadrilla se hizo presente.

“Justo no estaba en mi domicilio. Los vecinos me comentaron que llegaron sobre las 16 y trabajaron sobre la calle. Al parecer había una obstrucción allí. Una vez que acomodaron eso, automáticamente todo se niveló y ya no brota nada”.

Sin poder esconder su felicidad, en diálogo con la redacción de La Brújula 24, Verónica aseguró que “ahora me voy a poner a desinfectar todo. Por suerte mañana voy a poder festejar mi cumpleaños sin tener líquidos cloacales dentro”.