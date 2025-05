La bronca de Colapinto: "Estoy triste, tenía mucho por mejorar"

Franco Colapinto no pudo completar la Q1 en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 por un inconveniente en el Alpine. El argentino pudo salir de boxes, pero no pudo abrir vuelta rápida y paró su auto a un costado de la pista. Al bajarse, no pudo ocultar con su bronca con un claro gesto.

Franco Colapinto habló del problema en su Alpine que lo dejó afuera en Q1: "Sí, algo de la caja o el embrague, es una pena cuando te deja esto sin posibilidades de pelear en la qualy, teníamos buen ritmo, estaba 9° y tenía mucho que mejorar".

Qué dijo Colapinto

Fuente: Olé