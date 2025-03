F1: Piastri ganó en China y le mandó un mensaje a su propia escudería

El australiano Oscar Piastri se impuso con autoridad en el Gran Premio de China y selló la segunda victoria consecutiva para McLaren, reafirmando la candidatura del equipo de Woking a la lucha por el campeonato. La escudería británica venía de celebrar el triunfo de Lando Norris en Australia y vuelve a demostrar que está para pelear en lo más alto de la parrilla.

Piastri, que consiguió en la clasificación la primera pole position de su carrera, supo aprovechar el aire limpio en la largada y manejó con solvencia el ritmo de la competencia para llevarse un triunfo inapelable en Shanghái. Lo escoltaron en el podio su compañero Norris y el británico George Russell (Mercedes), quien logró contener en los últimos giros a Max Verstappen (Red Bull), cuarto al final de la carrera.

A su vez, Alpine, equipo en el cual el argentino Franco Colapinto es piloto de reserva, también tuvo un pésimo resultado, ya que ninguno de los dos corredores pudo superar el recorte de la Q1, algo que ya había ocurrido en la sesión de cara a la carrera Sprint. Pierre Gasly largó decimosexto, mientras que Jack Doohan hizo lo propio en el decimoctavo lugar. De hecho, el australiano, que está siendo seguido de cerca por su rendimiento, cometió un error durante la sesión y su auto hizo un trompo.

Esto se suma al choque que protagonizó con Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la Sprint, que derivó en una sanción de diez segundos y la quita de dos puntos en la Superlicencia. En la carrera china, Gasly fue el primero en pasar por los boxes para cambiar los neumáticos en la undécima vuelta. El francés dejó las gomas medias y las reemplazó por el compuesto duro, lo mismo que hizo Doohan, quien en el final fue penalizado con 10 segundos por un movimiento en un frenaje en el que obligó a Isack Hadjar a salir fuera de la pista. El australiano terminó 16º y su compañero, 11º. El team francés sigue sin sumar puntos.

La FIA, en su control rutinario de todos los coches después de la carrera, encontró irregularidades en los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc y en el Alpine de Pierre Gasly, por lo que los tres pilotos finalmente fueron descalificados, algo que le acabó dando de repote tres puestos a Carlos Sainz para ser 10º, logrando sí el primer punto de la temporada con Williams.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL