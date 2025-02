Rocío Marengo ventiló una terrible maldad que le hizo Jesica Cirio

Rocío Marengo habló de más y ventiló la maldad que le hizo Jesica Cirio en el pasado. Sus declaraciones estuvieron enmarcadas en el escándalo que la modelo atraviesa por culpa de su esposo, Elías Piccirillo, a quien acusan de haber armado una causa por una deuda que asciende los 6 millones de pesos. De visita a Bondi, la pareja de Eduardo Fort acusó directamente a su colega de influenciar a un jefe que tuvieron para que la despidiera.

“A mí me hizo echar (de la agencia de modelos) y con el tiempo Leandro Rud me pidió disculpas. Pasó que me pusieron al aire (en un programa de TV al que asistió de invitada) una nota de Martín Insaurralde en un desfile que era en el Hipódromo y se ve como que me mira. Me miró. Quisieron generar como que había algo… Ahí llamó Rud y dijo que yo no era más parte de la agencia. Yo me puse a llorar en vivo”, rememoró.

Pese a esa desvinculación, a Marengo jamás le faltó trabajo. Triunfó en la Argentina, en Chile y realizó varias campañas publicitarias. Hoy, con un perfil más bajo y lejos de los flahes, elige vivir su amor con el empresario chocolatero, con quien sueña convertirse en madre. Por su parte, Cirio anunció su separación de Elías Piccirillo y no encuentra consuelo.

Fuente: LB24 / TN.