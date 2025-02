Milei confirmó a Espert en la Provincia y apuntó contra el PRO por la falta de un acuerdo electoral

El presidente Javier Milei volvió a subir al ring a Axel Kicillof esta mañana al calificarlo de "incompetente y bruto" por sus críticas a la política económica del Gobierno nacional. En contraposición, confirmó al diputado José Luis Espert como candidato para disputarle el poder al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al 'profe' Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad", sostuvo Javier Milei en una entrevista que ofreció a la señal A24.

El Presidente aseguró que está "orgulloso" de que Espert se meta "al barro de la política en PBA al mentiroso, impresentable, incompetente e inútil de Kicillof".

Para Milei, el gobernador "tiene la provincia que es un baño de sangre, en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la Nación".

"Se gasta 30 mil millones en sobornar medios de comunicación o en hormonización de niños. Por qué no lo pone en algo prioritario como es la seguridad", cuestionó el Presidente.

En un adelanto de la contienda política que se viene en Provincia de Buenos Aires, el primero en responder dicha columna el sábado fue José Luis Espert. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso quién acusó a Kicillof de "ignorante y comunista".

Según el flamante candidato libertario, la razón por la cual los precios en Argentina son más elevados que en el exterior es responsabilidad del "proteccionismo industrial" que defiende Kicillof y que Javier Milei está "desmantelando".

"Además por los impuestos salvajes que él cobra en PBA mientras que el Presidente los baja a nivel federal", sostuvo un posteo en la red X contra el gobernador, a quien finalmente trató de "pigmeo mental".

Creí que a mis 63 años ya lo había visto todo en la economía argentina. Pero no. De pronto apareció un comunista como @kicillofok hablando de precios relativos, o sea del mercado. Es para el Guinness de los récords.



En su nota en INFOBAE Kicillof dice que los precios de las… https://t.co/O6WacZEgSC — José Luis Espert (@jlespert) February 9, 2025

Dicho posteo fue apoyado por el presidente Javier Milei, quién calificó la respuesta de José Luis Espert como una "masterclass".

Kicillof, lejos de alejarse de la discusión, respondió a Javier Milei y aseguró que es "una respuesta precaria y vacía que no consigue responder ninguno de los argumentos sobre la dañina política económica".

"Dadas las dificultades de comprensión que manifiestan ambos, y la mezcla de pereza intelectual y fanatismo ideológico que también exhiben, voy a ser aún más claro: la política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, a la industria y la producción nacional. Está generando más desigualdad social, más violencia y, sobre todo, está rifando el futuro de los argentinos", concluyó el gobernador bonaerense.

El acuerdo con el PRO

El Presidente aseguró que continúa trabajando para conformar un acuerdo electoral con el PRO que le permita “ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”. Según estimó, un frente con el partido que preside Mauricio Macri le garantizaría un piso electoral del 55 por ciento.

Sin embargo, al analizar los motivos por los cuales se dilata el entendimiento, Milei disparó: “Hay algunos que prefiere priorizar sus negocios locales en vez de terminar con el populismo”.

“Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja”, sentenció.

Fuente: LB24 / Cronista / Infobae.