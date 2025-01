María Corina Machado anunció que Edmundo González Urrutia no irá a Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, aseguró que la "libertad está cerca" luego de las multitudinarias protestas del 9 de enero en rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato. En un comunicado emitido tras los disturbios y su breve detención por parte de la Policía Nacional Bolivariana, Machado destacó que "Maduro consolidó un golpe de Estado" y afirmó que "Venezuela decidió ser libre".

La líder opositora confirmó que Edmundo González Urrutia, presidente electo reconocido por varios países, no ingresará al país en este momento. "Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca", explicó, argumentando que el régimen chavista ha cerrado el espacio aéreo y activado sistemas de defensa militar en un "acto de paranoia delirante".

10 de enero de 2025



Mi mensaje a los venezolanoshttps://t.co/S8Sh0rZzfY — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

Machado denunció que el régimen desplegó una "brutal represión" en las protestas, con más de 20 detenciones de líderes opositores y periodistas en varios estados del país. Además, relató su propia experiencia, en la que fue interceptada, golpeada y obligada a grabar un video como prueba de vida. "Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda", declaró.

Pese a los hechos, Machado reafirmó su llamado a la resistencia y a mantener la presión contra el régimen. "No tengan duda, esto se acabó. Nuestro país está más unido que nunca", aseguró, instando a los venezolanos a ejercer su derecho a protestar para restituir la Constitución. "Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla. Gloria al Bravo Pueblo", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas