El nuevo cruce entre los concejales libertarios: ahora por un "fotógrafo fantasma"

En la sesión ordinaria de este jueves volvieron a sobrevolar las diferencias dentro de un sector de los libertarios bahienses que siguen sin tener paz ni ordenar su espacio.

Todo surgió a partir de la necesidad de la creación de una comisión investigadora para tratar tres puntos. Al respecto, Mauro Reyes afirmó en LA BRÚJULA 24 que "existen tres puntos que generan interrogantes. Dentro de la metodología se incluye que la presidencia exponga que no ha hecho nada fuera de los marcos normativos y legales".

"Uno de los ítems surge a partir del pedido de la presidenta del HCD (Marité Gonard) de reconocimiento de antigüedad en su establecimiento propio porque en paralelo pide un descenso de los sueldos de los concejales".

Luego, sostuvo que "otro punto es la contratación de personal tercerizado por montos bastante elevados para llevar a cabo tareas que podrían hacer empleados del HCD, habiendo contratado un fotógrafo, cuyo material no fue publicado aún en ninguno de los canales oficiales".

"El tercer punto, el concejal Barrionuevo busca cambiar la secretaria de su bloque y la presidenta no se lo permite, manteniendo contratada a la anterior que ya no trabaja para él, lo cual es ilógico", resaltó Reyes, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, el economista acotó que "ayer se votó 20 a 3 la moción de privilegio presentada por el edil, por lo que pedimos un informe en tal sentido. No hubo quórum para todo esto, tan solo llegamos a los 12 votos y no se alcanzaron los 16 para los dos tercios".

A su turno, Gonard salió al cruce de las acusaciones en este medio: "Con respecto al fotógrafo, deberían presentar pruebas, nunca tuve un fotógrafo particular. Nunca cobré la antigüedad, más allá de que muchos la perciben y tienen muchos años en la función pública".

"La presidencia del HCD tiene un auto, pero uso el mío particular porque no se le puede sacar más dinero a nadie. Esa votación que permite la donación de ese vehículo a una entidad de bien público no prospera en las comisiones que corresponden. Lo mismo ocurre con el ingreso al Concejo de los empleados mediante un concurso y que no sea a dedo como fue hasta ahora que entran con cargos políticos y luego quedan en planta permanente", lanzó.

Y añadió: "Estoy haciendo las cosas bien, aunque a algunos les moleste mucho, la gente tiene que saber que hay casta pura, más allá de que hay concejales que fueron elegidos por la Libertad Avanza y debería representar los principios y valores, aunque con el voto hace lo contrario. Ya lo hicieron en diciembre cuando votaron de otra forma la presidencia del Concejo hacia nuestro espacio".

"Creo que el objetivo es voltearme porque cuando he planteado proyectos de ordenanza nunca salen y se enojan mucho. Nadie les cree ya. Tengo convicciones, valores y no estoy haciendo nada que no corresponda, lo saben y tienen que inventar cosas. El tiempo dirá", exclamó Gonard.

Consultada sobre el rol del cuerpo, la presidenta del HCD expuso que "la premisa es que las sesiones sean productivas para que los ciudadanos no la pasen tan mal, tenemos que colaborar con eso. Algunos concejales solo piensan en seguir en el cargo el año que viene. No es mi caso porque me dedico a la actividad privada, a diferencia de mi".

"Tampoco quedó en comisiones el proyecto de bajar el 50% del sueldo de los ediles. Entré en política y soy la presidenta del HCD para resolver problemas, no para discutir con quienes buscan un lugar para perpetuarse en el poder y ser casta", finalizó.