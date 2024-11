"Milei es un ignorante al tratarnos de sucios, no hay nada más limpio que la Izquierda"

En vísperas de lo que será una serie de charlas que llevará adelante en Bahía Blanca, el dirigente de Política Obrera a nivel nacional, Marcelo Ramal, pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24 y desmenuzó la situación actual que vive el país.

."No nos guiamos por estados de ánimo, en el caso de Milei, en lo que tiene que ver con la reacción popular a todo lo que ha ocurrido este año con la caída del salario, jubilaciones y consumo se ha visto por ejemplo en las universidades. Esto indica un cambio de tendencia política. Lo que fue un voto circunstancial en favor de una alternativa política, al cabo de un cierto período, con lo que ha ocurrido con los jóvenes y trabajadores en general, despierta una gran inquietud", resaltó Ramal, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, el economista reflejó que "el Presidente siempre tiene expresiones escatológicas. Si te guiás por las estadísticas reales, el último dato del Indec, la producción cayó un 6% interanual. Creció lo que tiene que ver con molienda y procesamiento de cereales y tiene que ver con la sequía del año pasado. Eso compensa las bajas fantásticas en cemento, siderurgia, metalúrgica y alimentos. La recesión va a continuar. De todas maneras, hay ver otras cuestiones".

"Hemos vivido procesos económicos como el actual, donde se puede generar una transitoria euforia financiera y crediticia. Lo comparo con Macri en 2017, con la llegada de los UVA, los cuales volvieron, porque hay una afluencia de dólares con el blanqueo. Se ha armado una operación financiera donde el ingreso de divisas extranjeros tiene un rendimiento extraordinario. Parte de ese dinero se puede dirigir a generar una cierta demanda de crédito, sobre condiciones en las que los dólares ingresó al sistema financiero con un beneficio a uno o dos meses", sostuvo el legislador en otro tramo de la nota radial.

No obstante, sentenció que "es un escenario inestable, en el que también influye lo que ocurre a nivel internacional. Hay alguna posibilidad de demanda a una franja de la población que puede usar la tarjeta de crédito o préstamos personales, pero eso tiene un límite. La abrumadora mayoría de la población está en el infra consumo y la infra alimentación, lo que se ve con la caída en la venta de leche. En Argentina tenemos una crisis humanitaria".

"Milei usa el lenguaje del fascismo, así se hablaba en los campos de concentración cuando se asociaba a los zurdos con lo mugriento. Él es un ignorante que no sabe que no hay nada más limpio que el trabajador y los movimientos de Izquierda que lucharon por el derecho al agua. Esa fue una conquista en los lugares de trabajo. Los obreros no tenían el derecho a contar con el baño en el propio lugar. A diferencia de él que fue un parásito, la clase obrera lucho no solo por el salario, sino también por la higiene", exclamó Ramal con énfasis.

Y añadió: "Él ganó las elecciones porque indudablemente está asociado a un período anterior en el cual hay un hecho vinculado con la pandemia y como ésta fue abordada. Los gobiernos llevaron adelante un gran rescate del capitalismo en desmedro del trabajador. El tándem, Alberto, Cristina y Massa llevó adelante una emisión feroz de la moneda para salvar a grandes corporaciones que se tradujo en una inflación que pagó la población. En eso se apoyó el fascismo de Milei, en ese desquicio, y algo parecido ha ocurrido en países como Estados Unidos".

"La Izquierda que luchó por un camino independiente tiene que explicar lo que están haciendo Caputo y Milei, quienes mantienen un cepo, acorralan jubilaciones y con una tenaza de los salarios. Armó una operación muy precaria que lo ha sostenido hasta ahora. Es cierto que lo de la universidad puede generar más empatía, pero en lo de los aeropuertos hubo un despido de un trabajador y una huelga. Entiendo los prejuicios que existen, como dirigente de izquierda y del socialismo no se me mueve ni un pelo frente a eso", comentó quien fuera legislador porteño.

Consultado respecto del impacto en la sociedad que causan los paros, dijo: "Los trabajadores aeronáuticos tienen todo el derecho de defender a un compañero. El gobierno busca desregular la industria aérea, para facilitarle las cosas a compañías, las cuales cuando sacás un pasaje te pueden hacer llegar a destino dos días después. Estos despidos son provocaciones que pretenden enmascarar una privatización. El Estado libertario gasta una fortuna en alcahuetes mediáticos y gente que insulta en las redes. Cualquier dirigente que va a un medio político al día siguiente tiene una catarata de puteadas".

"En el período diciembre-febrero, los salarios y las jubilaciones perdieron entre el 25 y el 40% del poder adquisitivo, ese es el grueso del ajuste. En el caso de los jubilados, cuando se habla de corregir su haber por la inflación, no se tiene que cuenta que ya se consolidó el despojo. Trump va a tener la mayoría de las Cámaras, algo que Milei no tiene, un fuerte partido atrás, pero esa cuestión nacionalista es una falacia, eso de que defiende la industria no es así", arremetió.

Por último, Ramal marcó una diferencia: "Trump es nacionalista en un país imperialista, donde se pretende ejercer el dominio del mundo, no tiene una postura defensiva. Si llega a algún tipo de arreglo con Putin en torno de la crisis de Ucrania es para reagrupar fuerza en un futuro ataque contra China".