Llegó a su casa y el ladrón salía por la ventana: "Tienen más beneficios los chorros que la gente que labura"

Rosana está muy indignada. Hace horas le tocó ser noticia porque llegó a su casa de White, cuando un delincuente salía por la ventana. Fue una situación de película, y podría haber terminado mucho peor. Y además, quedó registrado en una cámara de seguridad. Completo.

Esta mañana, en diálogo con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, la víctima relató lo sucedido y analizó lo que viene ocurriendo en dicho sector de White. "Yo siempre hago todo al revés, primero abro la puerta para bajar las bolsas del súper, pero en ese momento no sé qué fue lo que me pasó, di toda la vuelta, agarré las bolsas, me agaché y sucedió esto".

"Cuando abrí la puerta de mi casa no me di cuenta del chico saliendo por la ventana, había cosas en la mesa, la luz prendida, la ventana abierta. Pero como mi hijo viene a veces a buscar sus cosas, pensé que había sido él. Después empecé a reaccionar, había algo que no me cerraba. Volví a la vereda y llamé a mi marido que trabajaba acá cerca, me dijo que llamara a la policía", consideró la damnificada.

Y añadió: "Me extrañó cuando doblé la esquina que hubiera un chico en moto, me llamó la atención. Cuando bajo las cosas del auto, la moto pasó haciendo un ruido terrible. Era que le estaba avisando. Al final nos faltó una notebook Dell que tiene todos los trabajos de traducción de inglés de mi hija, que se recibió hace un año, y los programas que son carísimos. Eso es lo más importante, que me gustaría recuperar. Después nos faltó una 'compu' de mi marido y la Play de mi hijo".

Por otra parte, a modo de análisis, rosana señaló que "tengo una sensación de por qué no lo vi y correrlo y agarrarlo, y mi marido me dice que estoy loca. Siempre esa doble sensación, de haberlo querido agarrar del cogote y que no pasó nada, gracias a Dios". "Son dos chicos que tienen mil quinientas entradas, tienen 19/20 años, ya tenemos los nombres y se los dimos a la policía. Yo trabajé más de 25 años en la Escuela de White, somos todos conocidos, se sabe quiénes son".

"La gente ya no denuncia, está cansada. Dicen que hacen allanamientos, pero nunca encuentran nada, están dos días y los largan. Yo creo que tienen más beneficios los chorros que la gente que labura, le encuentran la letrita para beneficiar al chorro", apuntó.