Agreden en manada a una futbolista: "No fue un caso Báez Sosa por centímetros"

Un partido de fútbol femenino quedó manchado por un grave hecho de violencia. Ocurrió en el cotejo entre los equipos de Empleados de Comercio y Pacífico de Cabildo de un certamen avalado por la Liga del Sur. Dos jugadoras del elenco mercantil fueron brutalmente atacadas en manada por jugadoras del equipo rival.

Raúl Rivas, padre de Trinidad Rivas Pompei, de 24 años, una de las futbolistas víctima del incidente, habló con LA BRÚJULA 24 y afirmó que no descansará hasta que los responsables de lo ocurrido -incluyó a dirigentes e integrantes del cuerpo técnico de la institución cabildense- paguen las consecuencias tanto penales como económicas.

"Estamos pasando un momento muy feo", dijo Rivas, exjugador de rugby, entrenador y profesor de Educación Física jubilado. "Me pregunto cómo es posible que en un partido de fútbol femenino, de pronto atacan tipo piraña a una jugadora. Yo no estaba presente gracias a Dios sino con un grupo de amigos, comiendo un asado lo más tranquilo, cuando mi exmujer me dice 'a tu hija la cagaron a palos'", expresó a "Nunca es tarde", con la conducción de Emanuel Olaya.

Según contó, Trinidad fue asistida en un hospital con arañazos y golpes en la zona costal y en la cabeza, por lo que tuvieron que realizarle una tomografía computada para descartar lesiones en los centros nerviosos superiores. "Gracias a Dios está todo bien pero la tiraron de los pelos, no pudo presentarse a cursar sus estudios, tuvimos que ir a Fiscalía...pasamos momentos que nada tienen que ver con el deporte. La violencia de las jugadoras de Pacífico es algo lamentable", indicó.

"Hoy, delante de mí, el presidente de la Liga del Sur se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero eso no me satisface. Haré las presentaciones personales con mi abogado. Si está escuchando la gente de Cabildo, que se prepare porque de arriba no se la van a llevar. Es una barbaridad lo que pasó. Me pongo en el lugar de gente a la cual con una patada le mataron a un pibe tirado en el piso y pienso que estuvimos ahí cerquita de vivir algo así, como en el caso Báez Sosa", amplió Rivas.

"Si uno viera lo que pasó y lo ubica en la calle o a la salida de un boliche, también sería una locura; pero tratándose de una cita deportiva, mucho más. Comercio iba ganando 3 a 0 cuando transcurrían 18 minutos, y era un partido sin ningún incidente. Medio que se empujaron, las jugadoras de Pacífico le recriminaron al referí y ahí empezó todo. A mi hija la agarraron de los pelos, tiraron al piso, arañaron y patearon hasta nockearla", describió y advirtió que una compañera de su hija, terminó con el rostro desfigurado a golpes que recibió de las mismas atacantes.

Rivas consideró imprescindible retirar del deporte a las agresoras, y confirmó algo verdaderamente insólito: el partido continuó, como si nada hubiera pasado. "A las agresoras las tienen que sacar del fútbol. Si quieren, que se metan en un cuadrilátero a practicar box o una disciplina similar, pero en el fútbol no tienen nada que hacer. Con situaciones así, matan al fútbol. Qué hubiera pasado si la piba queda en silla de ruedas o me la matan", cuestionó.

La entrevista completa con el padre de la futbolista ferozmente agredida