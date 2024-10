Tras el escándalo, tensa sesión en el HCD

Tras el escándalo y las denuncias cruzadas entre concejales de Avanza Libertad y de las diferentes vertientes de La Libertad Avanza, el Honorable Concejo Deliberante sesiona en la tarde de hoy en un clima de tensión.

Durante la sesión se estuvo debatiendo si los ediles que habían ingresado en las listas de Juntos y de Avanza Libertad podían dejar sus bloques y unirse al de La Libertad Avanza, que en su momento presidía Carlos Alonso.

El concejal Alonso sostiene que sigue siendo el presidente del bloque y que los ediles interesados en sumarse al espacio no podían ingresar, mientras que la titular del cuerpo, María Teresa Gonard y los nuevos legisladores que intentan ingresar en La Libertad Avanza plantean que sí pueden hacerlo.

Además en su momento votaron que la nueva presidencia de ese bloque quede a cargo de Rodríguez.

Luciano Martos tuvo una "banca 25 improvisada"

Luciano Martos, canillita que en su momento fuera candidato a concejal, se acercó al recinto del Concejo Deliberante y expuso su posición respecto de la polémica que se generó en los últimos días, casi como una "banca 25 improvisada".

"Estoy cansado. Están pasándose la pelota unos a otros. Parece que tienen várices en las piernas. Yo me pregunto cuántas horas trabajan. En el 2018 presente un proyecto del que aún no tuve respuestas. La ciudadanía tiene problemas de asfalto, de pozos, de falta de agua y los concejales discuten pavadas. Ganan 3 millones y medio de sueldo y nosotros tenemos abuelos que se han suicidado porque no llegan a fin de mes", expresó Martos al ser consultado desde la redacción de LA BRÚJULA 24 una vez que se retiró del recinto.

"Me pregunto cuándo estos concejales viajaron a Buenos Aires o La Plata para gestionar algo para los ciudadanos bahienses", agregó.