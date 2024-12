Juicio por el crimen de Kittler: "Los ladrones fueron con armas para usarlas"

Martiniano Greco, abogado representante de la familia de Omar Kittler, el empresario que fue asesinado el 1º de julio del 2021 en el interior de una vivienda del Barrio Patagonia, habló hoy con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24.

Cabe recordar que ayer empezó el juicio por jurados que tiene en el banquillo de los acusados a Oscar González, Franco Lenci y Damián Lara. En tanto, desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de diciembre, se hará un juicio técnico en relación con Gabriel Nievas.

Primero, consultado respecto de sus sensaciones, el profesional consideró que "la evaluación es muy buena, hasta ahora tuvimos la primera declaración de la víctima, única presencial del hecho". Y describió cómo se dieron los hechos: "Ese día, tres delincuentes ingresaron armados a la casa, un cuarto se quedó afuera y en principio estas personas dieron muerte al señor Kitler. Esta parte damnificada viene planteando un homicidio criminis causa, porque una vez que se apoderaron de las pertenencias de las víctimas, a la vista de que Kittler se defendió, decidieron asesinarlo para escapar del lugar y garantizar su impunidad".

Martiniano Greco representa a la familia de la víctima. (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

"La participación penal es coautoría funcional, es decir, que cada uno desde su rol aportó una función específica para el resultado final. Todos fueron armados, no es que uno los estaba y el resto no. Eso ya da la representación de que ingresaron a sabiendas de lo que hacían, no es que alguien se confundió y lo mató por error. A menos para mi teoría del caso, esto implica que si subís al auto, estando todos armados, la representación está de que puede salir mal", refirió.

En esa misma línea, Greco comentó que "la intención no era amedrentar, era que si tenían que usar el arma lo harían. No es que ante la defensa del señor Kittler, que estaba tomando un té con su señora, estaba en su derecho a defenderse. No así los delincuentes que entraron de manera muy violenta a su domicilio".

"Entraron por el patio trasero, en un momento en que la señora María Rodríguez fue a revisar la caldera y uno de ellos la redujo y los otros golpearon y redujeron a su esposo. Ellos exigían una suma de dólares, pero no surge si hubo una investigación previa. Al momento del hecho había unos pocos pesos y alguna cadenita de oro, pero no eso que le pedían. En la casa habrán estado unos 5/6 minutos, golpearon varias veces al señor, lo llevaron a un sillón, y después en un interín, aparentemente se da un tiroteo con los delincuentes, sin determinar quién disparó primero", indicó el especialista.

Y añadió: "Había un arma en una mesa y el señor la tomó para defenderse. Obviamente, los ladrones, lejos de entregarse, lo asesinaron. Se comprobaron 5 balazos en el cuerpo de Kittler".