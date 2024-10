Milei sobre la AFIP: "Era un organismo destinado a perseguir a la gente"

El presidente Javier Milei se refirió a la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y aseguró que se usaba para perseguir a la gente y a los opositores.

“Era un organismo destinado a perseguir a la gente y opositores. A mí que me acusan de cualquier tipo de barbaridad soy el que desarma los organismos que persigue a los que piensan distinto. ¿O aleccionaban a la gente los otros gobiernos? No me van a decir que no es una medida que le ha incrementado la libertad a los argentinos”, resaltó en un entrevista en Radio Mitre.

Por otro lado, al ser consultado por la negativa de la UBA a ser auditada por la Sigen, dijo: “Voy a buscar a los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina, se acabaron las castas”.

“Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata las universidades”, señaló.

Fuente: La Nación