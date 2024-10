Difunden en redes sociales un video de Santiago Caputo durante una práctica de tiro al blanco

Un video de Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, realizando una práctica de tiro al blanco, fue difundido este domingo en redes sociales afines al libertarismo, generando gran revuelo y viralización. En las imágenes, se lo observa participando de dos sesiones en un polígono techado, donde, vestido con ropa informal, lentes protectores y auriculares, dispara a varios objetivos. El video parece estar compuesto por clips de distintas prácticas, ya que en algunos momentos aparece con diferente vestimenta, lo que sugiere diversas sesiones de entrenamiento.

El instructor de tiro, Sebastián Flores, identificado en el video como el responsable de guiar a Caputo, comentó que las clases se realizan en un lugar cercano a la Casa Rosada, en Piedras 764, Capital Federal. Según Flores, quien es exmilitar y exgranadero, las sesiones incluyen módulos enfocados en técnicas de defensa, como precisión, desenfunde y manejo de armas en condiciones de baja luminosidad. Caputo, que ya había mostrado su afinidad por las armas en redes sociales, continúa siendo un personaje de interés por sus actividades tanto en lo profesional como en lo privado.

El video generó diversas reacciones en el ámbito político. Alejandro "Topo" Rodríguez, exdiputado peronista, fue uno de los primeros en comentar la publicación, cuestionando la violencia implícita y acusando a Caputo de hacerse "el pendenciero en redes". Esto se suma a anteriores controversias, como la foto de un arsenal de armas que Caputo había compartido en redes sociales y que Rodríguez también había criticado.

Santiago Caputo es uno de los asesores más cercanos a Milei, habiéndolo conocido a través de Ramiro Marra en 2021. Considerado por Milei como el "arquitecto" de su victoria electoral y su "ministro del Pensamiento", Caputo trabaja en la estrategia de comunicación del gobierno, aunque no es un funcionario formal según los registros oficiales. Su sueldo, según una investigación, asciende a más de $2 millones, pero al no ser un empleado registrado como tal, no está obligado a presentar declaraciones juradas. Además, se le atribuye la dirección de un "ejército de trolls" en redes sociales, operando desde las sombras, aunque su exposición pública ha crecido en los últimos meses.

🔫[AHORA] Se viralizaron dos videos de Santiago Caputo practicando tiro al blanco. pic.twitter.com/WOTck4PS97 — Rayo Media (@rayomediacom) October 13, 2024

Con información de Perfil