Adiós José Montesano de Tyc Sports: el motivo de la despedida tras 27 años

En medio de la situación que vive Tyc Sports con varios de sus periodistas que no tienen pantalla, sumado a cronistas, sonidistas y otros empleados, ahora se conoció que el histórico periodista José Monteseano anunció que también dejará el canal del que es parte. El periodista especialista en Vóley lo anuncio este miércoles y, de esta forma, se irá de la pantalla.

En redes sociales, el periodista publicó un video en el que cuenta las razones del adiós. “He terminado un ciclo hermoso, desde hoy ya no estaré en la pantalla. Fue de común acuerdo. También dijo: “Fueron 27 años, con momentos buenos y no tan buenos, algunos feos. Un montón, la mitad de mi vida”. Por otro lado, agregó: “Siempre les hablo con el corazón. Esta vez no será diferente: gracias por escucharme, por entender este mensaje de mi salida de TyC Sports, por tanto cariño. Son muchas historias dentro de una historia. Abrazos especiales”.

TyC Sports no envió periodistas a la Copa Davis por primera vez en 14 años

En plena crisis económica profundizada por el gobierno nacional de Javier Milei en La Libertad Avanza, el canal del Grupo Clarín ya había realizado un gran esfuerzo económico reciente con los viajes de numerosos periodistas a los Juegos Olímpicos de París entre finales de julio y principios de agosto de 2024. Tras la multitudinaria presencia en la capital de Francia, desde Torneos y Competencias decidieron simplemente transmitir a la distancia la llave entre Argentina y Canadá en Inglaterra. De esa manera, minimizaron los encuentros y le ofrecieron un peor producto a las personas que pagan mensualmente por el servicio. Quienes llevaron adelante la transmisión, Gonzalo Bonadeo y Martín Jaite, simplemente lo hicieron a la distancia desde un estudio en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta coyuntura, todo indica que sucederá lo mismo en las inminentes series ante el local Gran Bretaña y Finlandia, los dos adversarios que le restan al equipo de Coria en la zona D de la Fase de Grupos, clasificatoria a las finales de noviembre próximo en Málaga (España). En contraposición, su principal competidor DirecTV Sports salió en vivo desde Manchester con entrevistas a los protagonistas a cargo de Christian Martin, mientras que los rumores indican que en los próximos días podría sumarse un histórico en esta función como el extenista Javier Frana.

Fuente: El Destape