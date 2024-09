Ausencias confirmadas para la ceremonia de los Martín Fierro

La periodista Laura Ubfal brindó hoy una cargada columna en el aire de La Brújula 24. Porque como siempre, lo que hay que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en “Hora Pico”.

Se definen las nominaciones

“Ya se define, entre hoy y mañana, que se cierra la votación. Y el lunes estaremos viendo el tema de las mesas, quiénes van y quienes no. Va mucha gente, algunos ausentes como ya se sabe, ni Marcelo ni Moria estarán. No van ni Juana ni Marcela, enojadas porque no fueron nominadas, tampoco Guido Kaczka, y mandó a las chicas de Los 8 escalones. Va a haber una alfombra roja de lujo”, relató la especialista.

Latana podría ser trasladado al Fleni de Escobar

“Es todo un signo de interrogación porque levantó un poco de fiebre, con lo cual hoy se define si hay traslado. Se hablaba de una infección urinaria, que se controla con medicamentos. Veremos si hay reunión hoy para ver qué pasa, son casi tres meses ya de internación. Es un período muy largo y la rehabilitación se hace más difícil”, sentenció.

