La columna de la Ubfal: Darío Barassi continuará en El Trece en 2025

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las novedades del mundo de la farándula, en su ya tradicional columna dentro del programa "Hora Pico".

"Darío Barassi volverá a El Trece en 2025 para hacer Ahora Caigo. Tuvo un abrupto final porque no llegaron a terminar con las grabaciones y él se fue a rodar la serie 'Gutierrez Is Mai Neim'. El regreso sería en marzo, pero lo que está confirmado es que no va a estar Telefé, como se llegó a rumorear, aunque nunca pasó de eso, de una simple versión".