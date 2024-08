“Los abuelos se están muriendo de hambre”, dijo Luciano Martos

El “canillita” Luciano Martos, histórico militante por los derechos de los jubilados, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, sobre el veto de Milei al aumento de haberes aprobado en el Senado.

Con la vehemencia que lo carateriza, Martos afirmó “Los jubilados la estamos pasando muy mal, ahora el señor presidente la quiere vetar porque dice que los jubilados somos los que menos perdimos. Él le habla al círculo rojo y al Fondo Monetario. ¿Qué clase de dirigentes tenemos que piensan que podemos vivir con 7 mil pesos por día? ¿Dónde está la parte humana de la política?”.

Y agregó: “Un país no se saca adelante matando al abuelo, ¿qué hicimos los jubilados? ¿Dónde están los que luchan?. Dicen que hay abuelos que no aportaron, pero no dicen que se quedaron sin trabajo por las fábricas que cerraron”.

“Engañan a la gente, le mienten. El señor Presidente miente, tira números y le creen los periodistas de Buenos Aires. Encima no le dicen nada, no profundizan, hay abuelos que se mueren de hambre, sin alimentos básicos. ¿Y cómo puede ser que haya una epidemia de cataratas en Bahía?, que raro que es esto, después si no la pagás aparte tenés que ir a un hospital público y te dan turno a cinco meses”, consideró.

En esa misma línea, Martos sostuvo que “hay un despertar de jóvenes que nos escuchan, lo que pasa que nadie sale a hablarle a la ciudadanía. Yo no tengo plata, entonces tengo que agarrar un parlante y salir a la calle”.

“El jubilado no puede esperar. A veces me pierdo de estar con mis hijos y mis nietos, pero no quiero dejarles un país devastado. Tenemos dirigentes políticos que son un desastre. Yo no quiero este país así, por eso voy a insistir, y alguno va a escuchar todo este reclamo y tendrá el despertador en el oído. Me tienen podrido con Alberto Fernández y Fabiola Yañez cuando el pueblo se está muriendo de hambre”.