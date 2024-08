La palabra de una experta sobre la violencia de género en Bahía Blanca

Laura Vulyscher, psicóloga y presidenta de la ONG El Nido, conversó con LA BRÚJULA 24 sobre los casos de violencia de género en Bahía Blanca. En particular, la profesional se refirió a las posibilidades de reinserción social concreta de un hombre violento.

“Hablamos de varones violentos y no tanto de golpeadores, puesto que no es la única manera de ejercer violencia. Hay una violencia que lastima, y puede ser mucho, que lleva a la víctima a perder su autoestima y a no querer vivir. El extremo final sería el femicidio o intento de femicidio. Nos parece importante que se trabaje con los hombres. Algunos lo niegan, otros lo minimizan o sienten que fueron provocados por actitudes de la mujer”, explicó Vulyscher a “Nunca es tarde”.

Dijo que en El Nido “siempre se trabajó con los hombres; siempre hubo un espacio para ellos porque se considera importantísimo que también reciban atención”. “Salvo patología psiquiátrica, los hombres suelen haber aprendido la violencia en el pasado. Nuestra idea es que, así como la aprendieron, pueden desaprender esas conductas y comprender que es una acción dañina para ellos y los demás”, agregó.

Vulyscher dijo que, a veces, el varón violento llega a la ONG por propia voluntad, reconociendo que no quieren tener esa conducta hostil. “Ahí se dan cuenta que han perdido o están por perder a su familia; que la mujer se va, se lleva los chicos y a veces interviene la justicia y pueden llegar a ser condenados e ir a prisión. De ahí que una de las maneras que me parece más adecuada para abordar estos casos es con un trabajo grupal y eso se está haciendo. Se ven cosas interesantes cuando estos hombres empiezan a utilizar la palabra en vez de la acción. El violento no necesariamente será así por siempre”, precisó.

