TC en Buenos Aires: Trucco ganó la Final y Santero la Etapa Regular

Juan Martín Trucco quedó en la historia del Turismo Carretera al convertirse en el 1º piloto en ganar una carrera con el Dodge Challenger ante más de 50.000 personas en el autódromo de Buenos Aires. El piloto del Di Meglio Motorsport dominó la 10ª Final del campeonato y tuvo su bautismo triunfal en la “máxima”. Julián Santero (Ford Mustang) arribó 2º, ganó la Etapa Regular y comenzará como líder de la Copa de Oro RUS.

“Ayer tenía un autazo, pero con los cambios que hizo el equipo hoy es mucho mejor. Es un placer manejar este auto”, advirtió el piloto del Di Meglio Motorsport después de ganar la serie más veloz que le permitió largar delante de todos por primera vez desde que estrenó el nuevo modelo de la pentaestrella en esta temporada.

Aprovechando el potencial del Challenger, el representante de Tres Algarrobos no dejó pasar la oportunidad que tantas veces se le había negado. En primera instancia –y haciendo uso de una regla que se implementó este año- eligió largar desde el lado externo de la cuerda ya que en las 3 series aquel que largó partió por afuera prevaleció en la largada.

Pero claro que no la tuvo fácil, ya que Santero también puso todo para llevarse la victoria que le otorgaba otros 8 puntos extras para el comienzo de la Copa. De hecho, en una carrera donde tuvo varias neutralizaciones por diversos incidentes, el piloto del LCA Racing logró saltar a la punta a lo largo de algunas vueltas. Sin embargo, Trucco logró recuperarse y llevarse lo que tanto había buscado a lo largo de sus 206 carreras en el TC.

“Fueron muchos años de sacrificio, de remar siempre. En pilas de carreras se me escapaba a lo último, como la que gané en Olavarría en 2015 y después me la sacaron…. Después de tanto tiempo obtener la victoria y en Buenos Aires es un sueño. Sufrimos mucho, sobre todo a principio de año donde no podíamos hacer andar el auto. Tardó un huevo en llegar, pero llegó”, dijo emocionado Juan Martín.

Santero lo intentó varias veces pero sobre el final optó por correr con la “calculadora en la mano” sabiendo que con el 2º puesto se aseguraba ganar la fase y la obtención de 15 puntos bonus para iniciar la Copa de Oro en lo más alto de la tabla de posiciones, con un total de 23 unidades (suma otros 8 más por haber ganado 1 carrera durante esta fase).

“Cumplimos el primer objetivo de ganar una carrera y el segundo al ganar la Etapa Regular. Sabía que la carrera se iba a definir en los relanzamientos. Intenté pasarlo varias veces y lo logré en el 3º intento. Después él me superó siendo bastante agresivo, pero está todo bien, a mí me gusta correr así. Los 2 queríamos ganar”, manifestó el mendocino haciendo referencia a los roces que protagonizaron en la búsqueda de la victoria. De este modo, Julián alcanzó su 4º podio en la temporada y se perfila como uno de los fuertes candidatos para el minitorneo que comenzará el 14 y 15 de septiembre en San Luis.

Agustín Canapino volvió al Turismo Carretera después de su paso por el IndyCar de Estados Unidos y lo hizo siendo gran protagonista a lo largo del fin de semana. Haciendo gala del talento que le es innato, el tetracampeón del TC completó el último escalón del podio a bordo de una Chevy del Canning Motorsport, un auto que hasta no hace mucho tiempo atrás corría en el TC Pista Mouras.

“Fue una locura todo. El equipo armó este auto en apenas 1 semana y pese a tener algunos problemas durante el sábado, hoy la Chevy funcionó perfecta. Despedirme de este modelo con un podio en el ‘Gálvez’ es mucho más de lo que imaginé”, declaró el arrecifeño que a partir de la próxima fecha correrá con el Chevrolet Camaro que estrenó Guillermo Ortelli este fin de semana.

Se definieron los últimos clasificados a la Copa

La última carrera de la Etapa Regular no solo determinó a Santero como el ganador de la fase, sino también a los últimos 7 pilotos que quedaban para completar el “Grupo de los 12” que formará parte de la 17ª edición de la Copa de Oro RUS. Santero, Manu Urcera (Ford Mustang), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Mariano Werner (Ford Mustang) y Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) ya tenían asegurado el pase desde la carrera pasada.

Una vez finalizada la carrera en el Coliseo porteño, Marcos Quijada (que arribó 4º con el Chevrolet Camaro) se metió por 1ª vez en el minitorneo. También hicieron lo propio Esteban Gini (Toyota NG), Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Ricardo Risatti (Chevrolet Camaro), Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

Final – TC – 10ª fecha – 25 vueltas- Buenos Aires

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Trucco, J. M. D. Challenger 49;10.110 2 Santero, J. F. Mustang 0.622 3 Canapino, A. Ch 1.129 4 Quijada, M. Ch. Camaro 5.513 5 Ciantini, D. Ch. Camaro 6.051 6 Ardusso, F. Ch. Camaro 10.410 7 De La Iglesia, L. Dodge 10.959 8 Lambiris, M. F. Mustang 11.194 9 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 11.835 10 Fritzler, O. Dodge 13.867 11 Álvarez, S. Ch. Camaro 18.358 12 Martínez, A. Ty NG 18.776 13 De Benedictis, J. B. F. Mustang 20.563 14 Spataro, E. Ford 20.814 15 Castellano, J. Dodge 20.815 16 Candela, K. T NG 24.485 17 Martínez, T. T NG 25.289 18 Risatti, R. Ch. Camaro 25.775 19 Ferrante, G. Toyota 32.664 20 Carinelli, A. Dodge 33.153 21 Agrelo, M. Toyota 33.413 22 Aguirre, V. Ch. Camaro 33.847 23 Ponce De León, G. Ford 34.468 24 Jakos, A. Ty NG 35.965 25 Urcera, J. M. F. Mustang 40.017 26 Bonelli, N. Ch 41.051 27 De Carlo, D. Chevrolet 41.294 28 Landa, M. T NG 49.699 29 Dose, C. Ch 54.007 30 Gini, E. Ty NG 1 VTA 31 Abella, S. T 5 VTAS 32 Iribarne, F. Ch. Camaro 6 VTAS 33 Martínez, O. F. Mustang 6 VTAS 34 Ortelli, G. Ch. Camaro 9 VTAS 35 Mangoni, S. Ch. Camaro 9 VTAS 36 Todino, G. F. Mustang 10 VTAS 37 Trosset, N, F. Mustang 11 VTAS 38 Chapur, F. D 12 VTAS 39 Mulet, L, D 12 VTAS 40 Vázquez, M. D 13 VTAS 41 Ledesma, C. Ch. Camaro 15 VTAS 42 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 15 VTAS 43 Garbelino, J. T 15 VTAS 44 Werner, M. F. Mustang 16 VTAS 45 Alaux, S. Ch. Camaro 16 VTAS 46 Craparo, E. D 20 VTAS 47 Mazzacane, G. Ch. Camaro 24 VTAS Promedio: 172,092 km/h. Récord de vuelta: Trucco, en la 18ª vuelta, en 1m30s127 a 225,322 km/h. No largó: Cotignola. Excluido: Fontana por toque a Ortelli. Recargo: Castellano por toque a Spataro. Apercibido: Gini por maniobra peligrosa a De Carlo y Chapur por maniobra peligrosa a Quijada.

Campeonato TC – Diputadas 10 de 15 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F. Mustang 289 2 Lambiris, M. F. Mustang 284 3 Ciantini, D. Ch. Camaro 270 4 Urcera, J. M. F. Mustang 268 5 Quijada, M. Ch. Camaro 255 6 Werner, M. F. Mustang 241 7 Gini, E. Ty NG 222 8 De Benedictis , J. B. F. Mustang 220,5 9 Aguirre, V. Ch. Camaro 205 10 Risatti, R. Ch. Camaro 204 11 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 203 12 Mangoni, S. Ch. Camaro 199,5 13 Todino, G. F. Mustang 198,5 14 De La Iglesia, L. D 198,5 15 Landa, M. T NG 196 16 Castellano, J. Dodge 193 17 Trucco, J. M. D. Challenger 191,5 18 Álvarez, S. Ch. Camaro 191 19 Trosset, N. F. Mustang 183,5 20 Ardusso, F. Ch. Camaro 183 21 Martínez, T. T NG 179 22 Martínez, A. Ty NG 179 23 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 163 24 Craparo, E. Dodge 162 25 Chapur, F. Dodge 159,5 26 Fritzler, O. Dodge 155 27 Mazzacane, G. Ch. Camaro 137 28 Agrelo, M. Toyota 137 29 Ledesma, C. Ch. Camaro 133 30 Jakos, A. Ty NG 114,5 En negrita los que ya ganaron.

Así arranca la Copa de Oro RUS

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F. Mustang 23 2 Werner, M F. Mustang 8 3 Urcera, J. M. Ch. Camaro 8 4 Gini Ty NG 8 5 Aguirre, V. Ch. Camaro 8 6 Ciantini, D. Ch. Camaro 0 7 Gini, E. Ty NG 0 8 De Benedictis , J. B. F. Mustang 0 9 Aguirre, V. Ch. Camaro 0 10 Risatti, R. Ch. Camaro 0 11 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 0 12 Mangoni, S. Ch. Camaro 0 En negrita los que ya ganaron.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará entre el 14 y 15 de septiembre en el “Rosendo Hernández” de San Luis. Será la 1ª carrera de la Copa de Oro RUS.

