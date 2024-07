Por razones de seguridad, el fútbol argentino pierde a Di María

Ángel Di María no va volver a Rosario Central. Así lo confirmó Gonzalo Belloso, presidente del conjunto rosarino en una entrevista y contó que el único motivo de su frustrada regreso al club es por un tema de seguridad. “La vuelta de Angelito es o fue un sueño para todos los hinchas de Central. A lo largo de este último año, creció la idea de que él venía, fuimos haciendo muchas cosas en conjunto y creíamos que estábamos en un gran momento para recibirlo. Nos informó del hecho de las amenazas que comenzó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión una vez terminada la Copa América”, explicó Belloso en el programa Radiópolis, de Radio 2.

“El sábado me dijo que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad ni para él ni su familia. Nos duele porque lo queríamos y respetamos muchísimo su decisión. Es un caso cerrado. No pidió jugar cuatro meses ni dos años. Este último tiempo pensó en regresar pero no se convencieron de eso. Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo”, cerró.

Con información de TyC Sports