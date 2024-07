La vigencia de Alcides, un ícono de la movida tropical que hoy cumplió 72 años

Alcides Miguel Berardo Palacio, autor e intérprete de “Violeta”, “Ay negra, negrita de mi vida” y “Sopa de caracol”, entre otros clásicos del cancionero tropical, habló este miércoles con LA BRÚJULA 24 en el día de su cumpleaños número 72. “Cumplo años junto con la Luna…”, manifestó. Simpatizantes de fútbol adaptaron algunas de sus canciones, tanto en la Argentina como España. “El caso del Villarreal es especial. El año pasado ese club español cumplió 100 años y me contrataron para ir a cantar el tema que los hinchas popularizaron. Es algo fuerte, y más con dos temas míos que tomaron”, dijo también a “Nunca es tarde”.

“Lo mejor que me puede brindar la vida es que a los 72 años yo todavía pueda seguir haciendo shows. A pesar del mal momento económico del país, gracias a Dios tengo trabajo tomado hasta fines de septiembre y otros para noviembre. Este trabajo es mi pasión, lo hago con el corazón y no me veo dando la despedida. Todo está en manos de Dios, hasta que él me brinde salud para poder seguir. Llevo con la música 60 años y soy uno de los pocos que queda de mi generación. Lía (Crucet) está postrada y no puede trabajar y con Ricky Maravilla somos dos de los pocos que seguimos dando batalla”, indicó.

En la charla con este medio, el querido compositor y cantante nacido en Río Cuarto reveló que en sus años de juventud no descartaba dedicarse a la actividad agropecuaria, siguiendo una tradición familiar. Un fenómeno climático en Córdoba le cambió la vida y se mudó a San Luis. Berardo Palacio también se refirió a los nuevos exponentes de la movida tropical.

La entrevista completa con Alcides