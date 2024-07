Aumentan los casos de intoxicación con monóxido en Bahía

Bahía Blanca acumula 32 casos confirmados de intoxicación con monóxido de carbono hasta la semana 27 del año, un incremento de 39% en comparación con el mismo lapso de 2023, según los datos de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Las cifras mantienen a la ciudad como el municipio con más situaciones de intoxicación en toda la provincia, le sigue General Pueyrredón con 13 y La Matanza con 12.

El informe destaca que en Bahía se dio uno de los cinco episodios donde dos o más personas se ven afectadas (brote) ocurridos en la provincia este año. Citan un caso ocurrido en el Barrio 5 de Abril a finales de junio donde el tóxico emanó de una hornalla de garrafa y resultaron intoxicadas cinco personas.

¿Cómo prevenir la intoxicación con monóxido de carbono?

– Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)

No usar hornallas ni hornos para calefaccionar

No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior

Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados

Todos los años antes de prender los artefactos a gas verificá su funcionamiento con un gasista matriculado

Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente

En caso de sentir dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos: abrir las ventanas, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano.

¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación con monóxido?

Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de una intoxicación con monóxido de carbono. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.