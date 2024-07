La ex del abogado Castillo confirmó el romance con Cinthia Fernández

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna cargada con toda info del mundo del espectáculo. Porque como siempre, todo lo que tenés que saber lo encontrás en el aire de “Hora Pico”, por LA BRÚJULA 24.

Escándalo: la ex del abogado Castillo ratifica el romance con Cinthia Fernández

Daniela Vera Fontana, arquitecta, ahora exmujer del abogado Roberto Castillo, le confirmó a Luis Ventura la relación entre su ex y Cinthia Fernández.

Por medio de mensajes, Daniela le afirmó al periodista que Castillo le dijo a ella la verdad sobre este romance y que su marido se fue de su casa el pasado 25 de mayo, aunque la relación es anterior.

Daniela dijo que conoce a Cinthia, que no era su amiga, pero que eran cercanas y hoy está indignada con la negación de Fernández y Castillo sobre el romance.

🔥 Rompe el silencio la ex del abogado Roberto Castillo: furia y descargo contra Cinthia Fernández#ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/OHctx3pS0Q — América TV (@AmericaTV) July 1, 2024

“Por qué Cinthia me bloqueó en las redes sociales si yo en ese momento era la mujer de su abogado??”, se pregunta Daniela, “bastante chiquilina y c…sucio, hace tiempo que no veo sus publicaciones porque ella me bloqueó y no pude ver el video del champagne” que es en el cual Fernández celebró el acuerdo conseguido por Castillo con su exmarido, Matías Defederico.

“Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara” agregó Daniela y continuó “son dos sinvergüenzas, ese 25 de mayo él estuvo en un acto del colegio, después hubo una pequeña discusión y él decidió irse….una de mis nenas me preguntó si esa mujer que estaba en la foto era la nueva novia de su papá”.

“Él luchó por la casa de ella” cerró Daniela “mientras nosotros estamos alquilando y ni la camioneta que usa es de él”.

Castillo se hizo conocido en los medios por ser el defensor de Flor Moyano, quien denunció a Juan Martino por abuso en “El hotel de los famosos”, pero el abogado renunció a su representación por “haber perdido la confianza en su clienta”.

Habló Castillo

Castillo y Daniela tienen dos hijas Y otra de 11 años con una primera mujer) y él dijo a un medio de San Luis, “fracasó el proyecto de familia”.

“Yo no sé donde vive, solo sé que está en Palermo, en casa vino a buscar cuatro jeans, dejó su oficina armada y se fue”, agregó su ex a Ventura.

Demanda cruzada entre Facundo Moyano y Eva Bargiela

Ella ya está prácticamente en pareja con Gianluca Simeone, pero por algún motivo no le firma el divorcio a su exmarido, Facundo Moyano, por lo cual el político tomó otra decisión previendo que habrá reclamo económico sin tener bienes en común.

Y por estas horas dieron a conocer la noticia en “Socios del Espectáculo” que Moyano le inició una demanda unilateral a Bargiela. Así lo adelantó Matías Vásquez, quien explicó que hay demandas cruzadas entre la pareja.

Según Bargiela la demanda unilateral de Moyano le habría llegado hace un mes cuando blanqueó su relación con Simeone.

“Yo ya firmé todo lo que tenía que firmar” dijo Bargiela, “pero no nos pusimos de acuerdo y yo arreglé todo con mi abogado…no sé qué hizo él por su lado porque yo con él no tengo diálogo, no quiero compensación económica, no quiero nada, el amor pasa por otro lado”.

Sin embargo, los datos del lado de Moyano hablan de haberle pagado dos años de alquiler en un departamento de Belgrano por adelantado, una camioneta regalada por él y otros beneficios.

La nota exclusiva fue con el abogado de Moyano, Miguel Molina, quien ratificó esta información.

“La demanda de divorcio me la pidió Moyano en agosto del año pasado, cuando se casaron hicieron separación de bienes, con lo cual a ninguno le correspondería nada del otro“, aclaró el letrado.

“Facundo quiere cerrar este tema, él quiere terminar el divorcio de la mejor manera y seguir adelante su vida” agregó el abogado, “él no va a formalizar con nadie mientras esté casado, él es una persona generosa, que abre puertas”.

Moyano tiene muchos amigos en el medio y evidentemente le dijo a su abogado que hable para cerrar el tema. Habrá que ver si lo logra.

Claramente explicaron que Facundo estaría enojado porque Eva no le firma el divorcio y ya se muestra en pareja con Simeone.

