El difícil momento de Sergio Lapegüe 

Sergio Lapegüe logró ganarse el cariño de su público desde los inicios de su carrera. Tanto en la radio como en la televisión, el periodista supo destacarse y hacerse lugar entre las figuras más queridas del público, por lo que su vida es seguida de cerca a través de sus redes sociales. En esta oportunidad trajo preocupación a quienes vieron su último posteo en las redes sociales.

“Fuerzas, ma”, escribió el conductor junto a una imagen donde se lo podía ver con un barbijo y una cama de hospital a sus espaldas. Su historia de Instagram generó preocupación en especial al recordar el delicado estado de salud de su madre, que el mismo periodista había mencionado hace unos días.

Según pudo conocer Teleshow por parte de allegados a su círculo íntimo, la mujer fue internada hace una semana. En un principio, los médicos pensaron que debido a su enfermedad, en su caso Alzheimer, no podía tragar, pero todo cambió drásticamente cuando se percataron que se trataba de neumonía, lo cual llevó a que quede en el Sanatorio Otamendi. Luego de pasar por algunos síntomas como fiebre y requerir de oxígeno, la madre de Lapegüe recibió el alta médica, pero tan solo dos días después se descompensó y ahora se encuentra en el Sanatorio Juncal de Temperley.

El círculo íntimo del periodista ha indicado que su madre necesitó ser internada por complicaciones de salud graves. Aunque su situación es delicada, las informaciones recientes confirman que su estado está mejorando poco a poco, según refirió su entorno a este medio.

El periodista le dedicó un posteo a su mamá, en medio del difícil momento.

Cabe mencionar queen septiembre del año pasado, el conductor se refirió a su enfermedad y al tiempo que pasa con su madre. Conmovido por la situación, contó: “Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla”.

Entre lágrimas, Sergio le comentó en ese entonces: “El otro día alguien me dijo ‘pero ya no te conoce’. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce”.

También hizo mención al respecto en su último paso por Almorzando con Juana (El Trece). A fines de mayo de este año, se refirió a la lucha que mantiene su progenitora de 87 años y reveló cómo la música sirvió de puente para su relación. Su revelación tuvo lugar gracias a Gimena Accardi, con quien coincidió en esa emisión, y habló sobre En otras palabras, la obra donde se narra una historia de amor atravesada por un diagnóstico de Alzheimer.

“El deterioro es muy fuerte, para la familia es muy doloroso y yo no sé si ella se da cuenta. Yo la visito todos los días que fue una de las determinaciones por las que dejé el noticiero. Lo dejé para poder acompañarla”. También hizo alusión a los breves momentos de lucidez de su mamá, los cuales lo afectan a fondo: “Voy a la casa al mediodía y no me reconoce. Es tremendo porque es un golpe fuerte. Le agarro la mano, le doy besos. En la pantalla me reconoce y a veces cuando me ve, no”.

“El sábado estaba enojada. Hablaba mal y se enojaba. Entonces dije ‘me voy a tocar el piano donde yo tocaba de pibe’. Ella también era pianista. Me voy a tocar solo y las cuidadoras la ponen frente a mí porque no puede caminar. Ella estaba a cinco metros mío, yo tocando y de pronto le dice a las cuidadoras ‘Sergio’. Yo ahí me largo a llorar, desconsolado”, rememoró, lo cual dejó las emociones de los presentes a flor de piel. “Me está viendo a mí. La miro y me saluda con la mano. Ella me venía a ver a los shows. Lo conté en la radio porque quise decir que la música conecta. Ella me reconoció a través de la música”, aseguró Lapegüe.

