“El Presidente de YPF me dijo que antes de tomar la decisión me citará a otra reunión”

El intendente Federico Susbielles conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, el día después de la reunión que mantuvo con, Horacio Marín, el Presidente de YPF, en medio de la puja que se genera entre Bahía Blanca y Punta Colorada, por la radicación de una planta de GNL que la empresa estatal promueve junto con la multinacional Petronas.

“A Marín lo miré a los ojos, con profundidad. Le creí y me dijo que antes de tomar la decisión final me va a citar a una reunión para mostrarme los costos y el motivo por el que se toma la determinación. Eso me dio tranquilidad”, manifestó Susbielles, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y reafirmó que “no tengo dudas que técnicamente el proyecto más competitivo, más barato y más dinero va a dejar a Argentina está en Bahía Blanca. Intercambiamos nuestros teléfonos personales. Me comprometí a acercar los estudios ligados al tráfico marítimo y la operatividad de nuestro Puerto”.

“Nuestro Puerto está ‘abrigado’ porque en el momento de lo que se dice apareamiento, uno de los buques estaría contra el muelle y en Punta Colorada que operarían a mar abierto. Eso genera hasta un 40% menos de días operativo y condiciones de mayor inseguridad porque ambas embarcaciones se mueven”, comentó el jefe comunal.

Luego, infirió: “(Marín) me reiteró que nunca habló del plan global, que los buques off shore eran la mejor opción y nosotros le planteamos lo contrario. Es probable que ambas cosas sean ciertas. Lo vi como un técnico muy preparado, pero es razonable que el gobierno de Río Negro en la negociación de la Ley Bases haya pedido que se radique en esa provincia”.

“Lo que él me plantea es que sobre el mes de agosto se estaría tomando la decisión y me reiteró que depende de las condiciones estructurales de inversión, cuál es el marco legal. Va ligado a lo que se discuta en el Senado y no se descarta darle paso a una ley que tiene media sanción y es específica de GNL”, cerró Susbielles.