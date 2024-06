El municipio presentó un programa para combatir el déficit habitacional

El municipio de Bahía Blanca lanzó esta mañana el programa habitacional, en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Héroes de Malvinas y la cual fue encabezada por el intendente Federico Susbielles. También participaron el titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo; la subsecretaria de Hábitat, Paola Ariente y el director de Integración Sociourbana, Facundo Damiani.

“Es una satisfacción estar presentando algo en lo que venimos trabajando desde el día uno después del temporal. Cada una de las áreas ya viene en ejecución con presupuesto asignado. Pretendemos ratificar que queremos ser una Bahía Blanca más justa. Nos parece que es imperativo reconstituir la ciudad, reparar asimetrías, generar una ciudad preocupada por el prójimo”, mencionó en su charla con los medios de comunicación presentes.

Luego, conversó con LA BRÚJULA 24 y afirmó que “unas 10 mil familias están en déficit habitacional, con situaciones de precariedad, no de falta de vivienda. Estamos hablando de personas que no tienen acceso a los servicios. En el cono sur de Bahía Blanca no tienen agua, gas o luz. También allí aplica lo ambiental y lo sanitario por el faltante de salas médicas o colegios. La pobreza estructural hay que trabajarla”.

“Hay asentamientos que antes no existían. Hay que asignar presupuestos, es un gran paso adelante el hecho de pasar de tener $9 millones anuales a 1892 millones, construido del aporte municipal y de empresas de la ciudad. Estamos trabajando en un crédito del BID por 10 mil millones de pesos adicionales que entiendo que vamos a ejecutar el año próximo”, resaltó al cierre.