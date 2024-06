“Para mí era un desafío enorme dejar bien arriba a la ciudad”

El domingo pasado fue duro para Villa Mitre en la Liga Argentina de básquet. Tal como informó LA BRÚJULA 24, cayó de local ante Racing de Chivilcoy y se despidió del sueño del ascenso. De esta manera, la Academia se convirtió en el ganador de la Conferencia Sur y jugará la gran final por el ascenso a la Liga Nacional ante Atenas de Córdoba, que derrotó a Sportivo Suardi.

Pero siempre hay que mirar para adelante. Este mediodía, Gastón Fernández, el DT del “Tricolor” habló con el equipo del programa “Hora Pico” y destacó que “creo que la idea principal, cuando tomé contacto con los directivos, era ser un equipo competitivo. Ellos hicieron el esfuerzo, armando el equipo alrededor de Franco Pennacchiotti, con Fede Harina, con Jano Martínez, que evoluciona año tras año, que tiene una capacidad para adaptarse a la categoría. Era afrontar los dos torneos con el mismo plantel, bajando una línea de trabajo con la local”.

Además, en diálogo con Franco Bahl, indicó que “se va valorando de a poco todo lo que se hizo y lo que generó el club. Creo que se vivió algo muy importante a nivel ciudad, yo capaz me aíslo mucho cuando entro a la cancha, pero vi gente del básquet, que querían ver bien representada a la ciudad. Quizás en el Dow Center se vio un poco eso, la gente se animó a ir, el público neutral. Y creo que en los playoffs se notó mucho el reconocimiento de la gente por el esfuerzo que se hizo”.

También recordó que “hablaba con amigos y con el cuerpo técnico, nos acordábamos cuando íbamos a ver a Estudiantes y era un poco eso”.

Por otro lado, sobre la pelea en los dos frente de Villa Mitre, dijo que “con el torneo local y la Liga jugamos casi 72 partidos, pero se asumió el compromiso y hay que felicitar a los jugadores por lo que hicieron. Poco descanso, terminamos de jugar la Liga y ya estábamos bajando a jugar en la local”.

“Yo soy un entrenador joven, vengo de salir campeón en Ecuador y hoy llegamos a una final. Me hubiese gustado llegar a la final con Atenas, que sería histórico para la ciudad. Estoy en un momento muy bueno mío como entrenador, soy muy agradecido, el cuerpo técnico me ayudó mucho y los jugadores también”, agregó Fernández.

Luego detalló el día a día de un entrenador de básquet con el scouting de los jugadores y las tácticas: “Se duerme poco en esta profesión, son muchas horas de noche. Termina el juego, te reunís con el cuerpo técnico y empezas a planificar para el otro día. Y mucho más en playoffs. Hoy tenes zonas de lanzamiento, identificas dónde seguir a un jugador, reglas de manos hábiles. Estás todo el tiempo en el detalle”.

Por último, sobre su continuidad como DT del tricolor dijo que “no hablé nada todavía con la gente de Villa Mitre, estoy muy contento con el club, me hicieron sentir muy bien. Cuando les dije que quería la posibilidad deportiva y no por el tema económico, para mí era un desafío enorme, dejar bien arriba a la ciudad. Solamente cuando volvía a Bahía era para dirigir en algún torneo local, pero acá mi intención era volver por algo importante y creo que se pudo lograr. No sé qué pasará en el futuro, ahora voy a descansar y tengo que ir Ecuador a unos campus, luego lo evaluaremos”.