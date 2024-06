Bahiense amputada de una pierna agradeció la ayuda recibida para comprar la prótesis

Julieta Milagros Balbuena tuvo un antes y un después en su vida. Con 22 años, el 10 de febrero de 2023, a las 17, a bordo de una moto protagonizó un tremendo choque que le provocó la amputación de una pierna.

En la nota que este medio le realizó a mediados de mayo del año pasado, la joven solicitó colaboración para poder comprar la prótesis.

Este lunes, Balbuena se comunicó con la redacción de LA BRÚJULA 24 para dar una buena nueva. Pudo adquirir la prótesis. El motivo de la comunicación no fue otro que el de agradecer de corazón por toda la ayuda recibida.

La chica acompañó un sentido mensaje con un video donde se refleja la primera etapa de la recuperación sin la prótesis, y el auspicioso presente.

“Este mes se cumple un año del gran día. El día que me entregaron mi prótesis, que me permitió caminar y hacer mi vida nuevamente. Ahora, día a día, voy acostumbrándome a caminar con la prótesis, acostumbrándome a la ciudad que lamentablemente no está preparada para las personas con alguna discapacidad. Recibí muchos mensajes diciéndome que de este problema se tenía que hacer cargo la persona o seguro (del vehículo) que me causó este gran problema. La realidad es que los que se tenían que hacer cargo, jamás recibí nada de parte de ellos. Pude acceder a tener mi prótesis gracias a mi familia, amigos, conocidos y por mucha gente como también tener que vender mis cosas para poder llegar al monto total de la prótesis o para ir a secciones de kiniesólogos. Inmensamente agradecida a todos”, escribió Balbuena.