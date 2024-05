“Hicimos un sondeo y el 100% de los negocios van a abrir”

Fernando Bueno, uno de los miembros más representativos de la Corporación del Comercio, Industrias y Servicios de Bahía Blanca, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y explicó cuál será la postura de los integrantes del organismo local, de cara al paro nacional convocado por la CGT para hoy.

“Estamos viendo bastante movimiento en el centro. Mucha gente está entendiendo que esto se saca adelante trabajando, se está haciendo un gran esfuerzo. Hicimos un sondeo y el 100% de los socios de la institución contestaron que iban a abrir. Los costos con el negocio cerrado se mueven igual, por eso no se puede no abrir. Si bien existe el derecho para manifestarse, nosotros también tenemos el mismo derecho de abrir para reunir el dinero que nos permita pagar los servicios”, consideró Bueno, el su charla con el periodista Germán Sasso.

Y argumentó: “Todo es respetable, nosotros hablamos de las micropymes, no de las multinacionales, representamos el perfil de autónomos y desde ese lugar es que hay que generar recursos. A los empleados hay que pagarles igual por más que no abramos las puertas, sabiendo que los salarios están deprimidos. Lo mismo ocurre con los impuestos y los servicios. Mientras nada lo impida, si tengo una actividad, hoy se abren las puertas. Esa fue la respuesta de la gente que integra la Corporación”.

“Las ventas están muy caídas, la posibilidad de generar recursos es muy baja porque los ingresos quedaron rezagados por la inflación, más allá de que hoy estamos en un receso. La recuperación va a llevar tiempo. Necesito producir lo mínimo indispensable porque los costos los tengo que pagar con la persiana baja, no se trata de un relato, sino de usar la lógica, sabiendo que la situación económica impacta en los empleados y empleadores”, resumió, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Bueno evaluó que “lo más razonable que puede hacer un cuentapropista es abrir y si no lo hubiese hecho hoy no podría aprovechar el flujo circulante. No veo que la gente se haya quedado en la casa durmiendo producto del paro, que es respetable, por eso no se están perdiendo ventas. Solamente quien tenga un CUIT registrado entiende que hoy hay que trabajar”.