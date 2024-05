Polémica frase de Mauro sobre su relación con Furia, tras salir de la casa: “Me obligó a dormir con ella”

La salida de Mauro de la casa de Gran Hermano durante la última gala de eliminación del certamen del día domingo, cambió las estrategias adentro del reality show. Este lunes, el jugador de rugby estuvo invitado al estudio y enfrentó a los especialistas de El Debate, porque marcó su posición sobre su manera de jugar. Al referirse a su distanciamiento con Juliana Scaglione, alias Furia, en principio, el exparticipante dio a entender que Emmanuel había intervenido en su relación. “Todos saben que yo con Emmanuel no me llevaba bien”, comenzó diciendo el joven. “Teníamos mucha pica, creo que él estaba muy preocupado porque ella pase tiempo conmigo y sentía que él perdía un poco de apoyo de su parte, yo creo que más de una vez Emmanuel se quedó gracias a Furia adentro de la casa”, expresó y Eliana Guercio lo cortó: “Y vos también”.

Acto seguido, Mauro hizo un comentario que generó polémica entre los panelistas y frente a los seguidores del ciclo de Telefe quienes, de inmediato, viralizaron las declaraciones del joven en las redes sociales. Todo comenzó cuando Ceferino Reato le marcó que, si bien Furia lo había maltratado a lo largo de los días que pasó en la casa, durante las últimas horas él había decidido pasar tiempo con ella e, incluso, se había acostado con la jugadora. “Sí, porque me obligó básicamente”, respondió tajante. En ese instante, el periodista no dejó pasar sus dichos y le repreguntó: “¿Cómo que te obligó?”. “Sí, si se ve cómo yo no quería dormir con ella, quería dormir tranquilo porque quería estar en mi cama solo, porque había terminado muy bien en una charla en donde dijimos ‘bueno, hasta acá’”, contó Mauro. Luego, explicó que no era acoso de parte de Juliana, porque “esa palabra le parecía muy fuerte”. Enseguida, intentó bajarle el tono a su respuesta. “Había confianza de ambas partes, no es para polemizar”, agregó. “Los dos sabíamos que éramos ella o yo que nos íbamos”.

Más adelante, el exjugador se refirió a la relación tóxica que mantuvo con Furia. “Yo creo que ella estaba muy dolida porque no quise jugar con ella, pero eso fue simplemente porque ella hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que yo no los comparto”, argumentó el joven. Entonces Santiago del Moro le recordó que él había entrado ya sabiendo quién era Juliana. “No”, respondió el rugbier. Y luego aclaró: “Había visto muy poco el programa”. “Entonces vos te dirigiste enseguida a la cama de ella por amor”, ironizó Reato, pero la respuesta del joven fue terminante: “No entré directo a estar con Furia, es más, creo que durante las primeras tres horas le di un pico a toda la casa”.

La tensión entre ellos comenzó a aumentar día a día. El domingo de la semana pasada, cuando algunos de los jugadores se preparaban para comer en el living, Mauro decidió hacerlo en la galería de la casa, donde Juliana acostumbraba a comer. En ese momento, Furia estalló en gritos y lo increpó a que se retirara de al lado suyo. Así, la pelea fue escalando hasta el punto en el que Juliana lo empujó mientras insultaba fuertemente a su exnovio. Esta situación causó mucha polémica en las redes que repudiaron el accionar de la doble de riesgo, hasta el punto de hacer peligrar su estadía adentro del certamen.

“Dejame comer tranquila, dejame de romper las pel… Te lo pedí bien. En donde yo estoy, vos no estés, tómatela. Levantate de ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. Te lo dije en serio, ¡vos ni nadie me toma de pelo…, sor…!”, continuó, a los gritos la mujer mientras intentaba sacarlo de su lugar. Por su parte, el exdeportista intentó restarle importancia a la situación al quedarse junto a Nicolás. Esto no le gustó nada a ella, quien fue a encararlo a los gritos: “Todo porque quiere cámara, bobo…Te lo dije bien ayer, ¡a vos no te mira nadie!”.

“¿Me querés pegar? Querés pegarle a todos”, exclamó Mauro mientras entraba al living de la casa. En ese momento, ella le aseguró que no era cierto lo que le decía y que “no iba a poder contra ella”. “Mira cómo te pones, lo único que querés es la plata. Mira cómo se pone, le importa un huevo todo”, concluyó su excompañero, visiblemente molesto.

Mauro diciendo que Furia lo obligó a irse a dormir con ella jajajajaja que hdp! Diste en consentimiento y no solo es vez sino todas las veces, no rompas los huevos con algo tan estupido 🐐🏹⚔ #GranFuria #Furia #GranHermanoAr #GranHermano #FuriaesGranHermano pic.twitter.com/zGNxzQL2WA — ⚔TomásxFuria⚔ (@tomasAK47) May 14, 2024

