Isabel De Negri llegó al Juzgado: “Me falló el conductor designado”

Isabel De Negri, la puntaltense de 65 años, tuvo que ir al Tribunal de Faltas bahiense para intentar recuperar su camioneta, luego de que la detectaran manejando bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana.

Tal como informó la redacción de La Brújula 24, la participante de Gran Hermano fue interceptada durante la madrugada del domingo sobre calle Brandsen al 300, en pleno centro, ante el asombro de los inspectores de tránsito que no tardaron en reconocerla.

El test de alcoholemia arrojó una cifra altísima: manejaba con 1.68 gramos de alcohol por litro de sangre. Y aunque reconoce la falta, ella dice que no estaba borracha. “Nada importante, nada relevante. Estaban haciendo un operativo, me llamaron de todos los medios pensando que había tenido un accidente, pero no hubo choque ni nada. Estoy con antibióticos porque me enfermé, había comido poquito y tomé una copa de vino y una de champán. Además, la persona que me tenía que retirar no pudo venir porque estaba igual que yo”, le contó esta mañana al móvil de la emisora.

“Cambiamos la audiencia para otro día porque yo estoy trabajando en Buenos Aires, volveré el 23 para solucionar el problema. Mi sugerencia es que si te vas a tomar una copita, no manejes. Yo tenía un conductor designado, pero se sentía muy mal y no me pudo ir a buscar. La gente hizo lo que tenía que hacer, me atendieron perfecto”, relató.

Y agregó: “Yo soy consciente de que si tomo una copita no tengo que manejar, estaba como sommelier haciendo una degustación. Me podría haber quedado a dormir, pero me tomé más de un litro de agua y pensé que se habría ido el efecto”.

Por último, respecto de su presente mediático, la puntaltense comentó que “sigo estando con ellos –Gran Hermano-, voy continuamente. De hecho, tendría que haber estado hoy a las 19 y no voy a llegar. Estoy muy feliz por lo que me está pasando, agradezco mucho a la gente que me votó para el repechaje”.