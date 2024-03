Cenas de alto voltaje

Cumpleaños I

El último viernes por la noche, el Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri celebró un nuevo aniversario de su fundación, una institución que pudo salir adelante luego de los destrozos que el 24 de marzo de 2022 causó una feroz tormenta, la cual arrasó con el espigón de madera y destrozó el muelle, dejando incluso daños en las embarcaciones.

De la velada organizada por la Comisión Directiva de la pujante institución, encabezada por el querido “Carlitos” Michelángeli, participaron distintas personalidades. Entre ellas se destacó la presencia del actual intendente bahiense, Federico Susbielles junto a su esposa, además del titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos y el gerente general de dicho organismo, Juan Linares.

También dijeron presente quien fue candidato a jefe comunal en las últimas elecciones, Oscar Liberman, quien amenizó el encuentro con su guitarra. Otros de los que no se perdieron el convite fueron el concejal libertario Martín “Tury” Barrionuevo y los periodistas Néstor de la Iglesia (también muy ligado a la navegación) y Leandro Grecco.

El menú, con el cual se celebró el 54 cumpleaños de la entidad anfitriona, constó de una parrillada completa (chorizo, morcilla, chinchulín y molleja), cordero al asador, vacío a la parrilla y helado de postre, además de bebida para todos los gustos.



Cumpleaños II

El lunes 4 de marzo fue el cumpleaños Nº 50 de Ariel Arnaldo Ortega. Días más tarde, “El Burrito” se dio el gran gusto de festejar rodeado de amigos, una celebración que llevó adelante en un edificio porteño de la Avenida del Libertador.

Varios de sus ex compañeros en River acompañaron al jujeño en un día trascendental para su vida, entre los que se destacaban Enzo Francescoli y Leonardo Astrada. Otros que no se perdieron la noche fueron Hernán Díaz, Juan Pablo Sorín, Matías Abelairas y Ariel Franco (ex Olimpo) todos compañeros con los que compartió la camiseta de River.

El dato distintivo fue que un bahiense formó parte del selecto grupo de invitados y se trata de Walter Mele. “El Loco” (ex basquetbolista y otrora delegado municipal en zona norte, además de su largo vínculo con D.U.Ba.) es fanático del “millonario” y vivió un momento que jamás olvidará, cerca de su ídolo.



Télam

En las redes sociales, Claudio Pontet, ex funcionario del gobierno municipal durante la gestión en la intendencia de Christian Breitenstein, celebró una de las últimas medidas del gobierno nacional, vinculadas con el cierre de un histórico medio de comunicación.

En su cuenta de X, escribió “Telam era parte del golpe, como Duhalde y Alfonsín. No me extraña. Gran noticia el cierre de ese antro. Siguen TV pública, radio nazional, inadi, incaa y conicet. Fuera los oligarcas parásitos”.

Cabe recordar que Pontet se desempeñó como juez ad hoc en causas de lesa humanidad en el marco de los juicios en los que participó por delitos ocurridos en Bahía Blanca.



ABSA

ABSA pidió un aumento de tarifas para toro el territorio bonaerense que ronda el 350 por ciento. Está claro que el monto que se paga por el servicio ya estaba retrasado desde antes de la devaluación de diciembre, y de la escalada inflacionaria del comienzo del año.

Algún representante de la empresa dio el siguiente ejemplo: “Una botella de dos litros de agua en un supermercado cuesta menos que la boleta mensual”. Probablemente sea cierto, pero hay un tema que no se puede dejar pasar: la prestación en Bahía es pésima.

Una fuente de Alsina 65 reflexionó: “Cuando el servicio que das es inexistente, cualquier aumento es mucho”. Cabe recordar que por gestiones de la Municipalidad, los bahienses más afectados por la crisis del agua que se dio en el verano tuvieron una eximición del cien por ciento en la factura, por lo que no pagan el servicio por tres meses.

Esta sección pudo saber que la gestión de Susbielles, quien fue muy duro con ABSA en su último discurso, no descarta pedir que se prorrogue esa eximición para que dure más tiempo.



Café

Con otro nombre, volvió a abrir el local en el que funcionó durante tantos años el clásico Café Boston, a metros del Palacio municipal, en donde se juntaron a charlar, y a rosquear, por qué no decirlo, generaciones de políticos y periodistas.

El pasado lunes 4 se inauguró “Madre”, un café tradicional con brunch (se podrá almorzar) regenteado por dos jóvenes emprendedores: Juan Cruz Quintana, de familia vinculada al rubro inmobiliario, y Franco Verdini.

Recordamos que, hasta hace pocos meses, ese lugar fue utilizado por Oscar Liberman como bunker político libertario. Siembre es una buena noticia que haya inversión local. Les deseamos éxitos para este nuevo emprendimiento céntrico.



Campana

Hace pocas semanas se inauguró una “campana de alta” en la sala de oncología pediátrica del Hospital Raúl Matera de Empleados de Comercio. Este tipo de campanas han proliferado, especialmente en los centros de salud en los que se atienden a niños que padecen cáncer y leucemia, y la consigna es que ellos la hagan sonar cuando concluyen el tratamiento y reciben el alta.

Allí normalmente se reúnen médicos, trabajadores de la salud, y todos sus seres queridos, para aplaudir y festejar la vida. Realmente conmovedor. En el caso del Matera, la idea surgió de una afiliada del gremio, familiar de un paciente, quien consiguió la campana por una donación, y ante esa gran idea, las autoridades no duraron en apoyar el proyecto y colocarla en uno de los pasillos.

Que suenen esas campanas de esperanza y alegría para todos esos chicos tan valientes.



Visitas

Hace pocas horas 28 alumnos extranjeros llegaron a nuestra ciudad gracias a los programas de intercambio de la Universidad Nacional del Sur. Se quedarán a cursar el primer cuatrimestre en la casa de altos estudios bahiense.

Son nueve de Francia, cuatro de Méjico, tres de Brasil, otros tres de Alemania, y tres más provenientes de Colombia, dos de España, uno de Uruguay, otro de Paraguay, uno de Italia, y otro más de Estados Unidos.

Asistirán a clases en los departamentos de Agronomía, Biología, Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Educación, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho, Economía, Geografía y Turismo, Ingeniería, Ingeniería Química y Química.

A pesar de la incertidumbre con respecto al presupuesto 2024, la UNS sigue adelante.



Regasificador

Una noticia se filtró en las últimas horas y tiene que ver con una temática que sale a la palestra todos los años, en vísperas de la llegada de los meses más fríos a Bahía. Fuentes consultadas por esta indiscreta sección confirmaron que este año no llegará el buque regasificador al Puerto.

A través del gasoducto Néstor Kirchner se mejoró con la capacidad para abastecer el consumo, motivo por el cual la popular embarcación no tiene previsto amarrar en estas latitudes. Eso permite comenzar a creer en ampliar las plantas que hoy están presentes en el Polo Industrial y buscan expandirse.

“Eso impactará en mayor cantidad de fuentes de trabajo y en el movimiento económico local”, sostuvo, marcando esto como un coletazo del impulso de Vaca Muerta.

Sin embargo, no se descarta que pueda llegar algún barco de reserva si el invierno se presenta muy crudo y frío y crece el consumo de gas domiciliario, aunque se estima que no va a ser necesario.