Jubilados hacen una sentada en Anses: “Ya no se aguanta más”

Un nutrido grupo de jubilados y jubiladas se manifiestan mediante una sentada en calles del centro de la ciudad bajo una clara consigna. “No se aguanta más”, afirman.

Tal cual lo señalado antes previamente por el Movimiento de Jubilados y Pensionados local, se acercaron con sillas, banderas y pancartas a las oficinas de Anses de Brown al 100. Luego se iban a dirigir a PAMI.

Entre las consignas del reclamo, figuran las siguientes:

1 – Aumentó todo menos la jubilación,

2 – Hay abuelos que tienen que elegir si compran los remedios o comen,

3 – No a subir la edad jubilatoria a los 70 años,

4 – Por un verdadero aumento de la jubilación (El bono que van a dar en marzo no pasa la línea de la indigencia de la jubilación mínima),

5 – Los pensionados que tienen como obra social Profe, no les cubre nada y están en una situación extrema.