Despiden a todos los bahienses que trabajan en la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional inició el trámite de recisión de contratos de 135 personas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, según especifica una nota de la entidad. Los despidos aplicarán a partir de este jueves 29 de febrero.

Tres de ellos se desempeñaban en la seccional local de la Andis. Felicitas Garayzar, una de las que fue cesanteada, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y, en una mezcla de dolor e incertidumbre, puso en palabras sus sensaciones.

“Ayer recibimos por Whatsapp un mensaje que decía que había una lista dando vueltas en la cual estábamos los tres que trabajamos en Bahía Blanca. Finalizaron el contrato sin ningún tipo de motivo a partir de hoy. Dicen que hay otra lista”, resaltó Garayzar, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, enfatizó que “en junio iba a cumplir 15 años trabajando en Fitz Roy 160. Recibimos una nota donde se formalizó el despido, nadie nos atiende y al gremio no le han dado respuesta. En mi caso no pude concursar porque estaba embarazada”.

“Somos tres personas que tiene contacto permanente con el municipio, esa es la evidencia de que trabajamos. Nuestra tarea era tramitar pensiones no contributivas, hacíamos el seguimiento a través del Anses, incluso atendiendo consultas desde otros municipios”, sostuvo la ahora extrabajadora del organismo.

Con mucho pesar, reflexionó que “no podemos irnos porque la gente necesita, mientras tengamos sistema me seguiré encargando. Si alguien quiere hacer un trámite, mandará un mensaje a un Whatsapp y nadie le dará respuesta”.

“Siento mucha bronca. No sé qué vamos a hacer, esperaremos a ver qué nos dice el gremio, pero ya nos adelantaron que no hubo diálogo. Hablaron de movilización y paro, pero no creo que eso resuelva el problema. Echaron a gente sin motivo”, finalizó Garayzar.