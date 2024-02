Lizy Tagliani será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Desde mediados del año pasado se viene hablando que en Telefe habría grandes cambios por delante respecto a la programación. No tanto en el contenido sino que en determinadas figuras que ya dejaron su puesto, como Jésica Cirio y Jey Mammón en La Peña de Morfi.

La dupla que en su momento anduvo muy bien al frente de este clásico de los domingos perdió su lugar por diferentes razones. Si bien hubo un acuerdo entre ambas partes, en el caso de Cirio fue una decisión propia y personal la de no continuar, pero su ausencia es la que más se sentirá.

Ella fue la escogida por Gerardo Rozín en su momento y mucho se venía hablando estos últimos días de quién sería su reemplazo. En un principio se comenzó a especular con la idea de que Zaira Nara se aventurara en este proyecto.

Caída esa posibilidad, las miradas de los productores comenzaron a apuntar hacia Sol Pérez. La panelista del debate de Gran Hermano tuvo un notable crecimiento dentro del canal pero no será ella ni la hermana de Wanda quien se haga cargo del programa.

LIZY TAGLIANI LA NUEVA CONDUCTORA DE LA PEÑA

Luego de días de incertidumbre y mucho misterio, Marcela Tauro confirmó que Lizy Tagliani será la nueva conductora. Lo curioso de esto, es que no estará junto a Diego Leuco, el presentador que se mantuvo hasta la última edición y por eso está en duda su futuro.

“Lizy Taglini es la conductora de La Peña de Morfi. No va a ser co-conductora. La negociación de su representante es ella conduce sola, no con Diego (Leuco). Eso es lo que hablaron, que Diego no va a conducir, o tendrá otra parte u otro segmento”, aseveró Tauro.

Frente a la sorpresa que eso generó, Flor de la V confesó que le parecen “dos figuras muy fuertes para estar juntas”. “El último momento es si se quedará Diego. Y en estas condiciones”, remató la conductora sorprendida con la información de su compañera y a los pocos minutos aclararon que sí seguirá estando.

Fuente: Paparazzi