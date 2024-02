Milei, entre dos Massot

Massot

En diciembre, el exdueño del diario La Nueva Provincia estuvo cerca de ser parte del gabinete del presidente Javier Milei.

Tal como revelara en exclusiva este medio, en el entorno del Presidente de la Nación pensaron en Massot para el Ministerio de Defensa, ya que destacaban su aceitada relación con las fuerzas armadas y su paso por ese área durante el gobierno de Carlos Menem.

Aunque ese lugar finalmente fue ocupado por el radical Luis Petri, en la Rosada siempre lo “tienen en radar” a “Vicentito”. Y pronto podrían volver a intentar un ofrecimiento.

El propio Milei demostró su admiración por el hombre hace unos días cuando promocionó una de sus charlas por Instagram. Se trataba del análisis de los primeros dos meses de gobierno del libertario.

Massot está radicado hace décadas en Capital Federal, pero sigue teniendo lazos en Bahía y la zona, como así también una causa en la Justicia Federal en la que se lo investiga en una causa de delitos de Lesa Humanidad.

Pero no todo es color de rosas con esta familia. Nicolás, diputado que es sobrino de Vicente e hijo de Alejandro, fue muy crítico con el primer mandatario de la Nación, a quien “atendió” en sus redes sociales.

“Mientras miro tu declaración jurada (en referencia a Milei), quisiera estar seguro que es lo único que evadiste en tu vida, en especial desde que sos funcionario publico ¿Qué pasó con tus numerosas conferencias por las que cobrabas ‘entre 10 y 20 mil dólares cada una o con las ventas de tus libros que ‘la gente compra mucho porque escribo cosas interesantes’?”, disparó el legislador.



Alboroto

En Juntos por el Cambio las cosas no están nada tranquilas. Es que, más allá de los reacomodamientos lógicos y esperables en un espacio que deja el poder tras ocho años, en las últimas horas hubo “fuerte revuelo” por un asunto puntual.

Es que trascendió que Ezequiel Jouglard, uno de los hombres más fuertes en el área de salud de la gestión Gay, fue designado en la Gerencia Operativa y Coordinación del PAMI local.

En las huestes cambiemitas, en especial en la vertiente interna liderada por Tomás Marisco, estallaron de bronca porque entienden y hablan de traición de parte de Adrián Jouglard, presidente del bloque en el Concejo Deliberante.

Entienden que Adrián “se cortó solo”, negoció con los libertarios (sector Liberman) y así logró la designación de su hermano Ezequiel, alias “Rocco”.

“Pone cara de bueno, pero nos cagó. Cerró el cargo de su hermano a espaldas nuestras. Esto ya está generando un quilombo”, resumió una fuente consultada, que anticipó que cuestionaran la legalidad del nombramiento, ya que argumentan que “fue designado como empleado en PAMI sin renunciar a la Municipalidad”.

La tensión terminó de escalar el viernes cuando desde el bloque amarillo emitieron un comunicado, por una sesión que se había caído, en el que no todos estaban de acuerdo en su contenido.

Veremos cómo sigue.



Corrido

En la última edición de esta sección hablamos sobre los locales gastronómicos, y su idea de aguantar, no perder tanto, y ver qué pasa en la segunda mitad del año. Pues bien, el resto de los rubros no está mucho mejor que eso. Por estos días se conoció el acuerdo paritario de Empleados de Comercio, y algunos dueños ya están preocupados sobre cómo se va a afrontar la suba salarial. No desconocen que el trabajador debe ganar más, pero las cuentas para algunos no cierran.

Un comerciante histórico del centro le comentó a Bahía Indiscreta que “hay mucha preocupación. Sabemos que, tras la vuelta a clases, que genera algo de movimiento, se va a parar todo. El mes que viene va a ser preocupante. Es cierto que, si los empleados ganan bien, a largo plazo es beneficioso para los comercios, pero hay un dato que visto de afuera no se entiende. Te dicen, las cosas valen el doble, por lo que deberíamos ganar el doble. Pero el tema es que se está vendiendo la mitad. El comerciante no factura el doble de lo que facturaba antes de los aumentos”.

Otro representante del rubor comercios planteó un par de cuestiones que seguramente estarán en la agenda en las próximas horas: “Que haya paritarias mensuales es complicado. Van a más velocidad los aumentos de salarios que las ventas. Para mí esa suba de salarios es desmedida por las ventas bajas, aunque al empleado tampoco le alcance”.

Otro tema a debatir será el del horario. Se cree que los gremios en breve plantearán que se instale el horario corrido por el costo del transporte para el empleado tras las subas en los micros. “Ese tema es debatible, pero si perdemos las horas picos, va a atentar contra el comercio y sus ventas”, describió.

Hasta en alguna localidad del interior alguien deslizó reducir las cargas horarias y los salarios, cosa que todos esperan que no sea necesario hacer.



Gemelas

Durante la noche del sábado se celebró la fiesta de cumpleaños de 15 años de las hijas gemelas de la popular concejal por Juntos, Fabiana Úngaro, con una celebración en la que no faltaron el color y la emoción.

El evento tuvo lugar en el salón Arizu, donde se las pudo ver a las adolescentes con una desbordante felicidad, rodeadas de toda su familia y amigos, con quienes ambas dieron rienda suelta a la alegría hasta altas horas de la madrugada.

La particularidad es que otro de los hijos de la histórica conductora de noticieros de TV también cumplió años el viernes, el mismo día que sus hermanas, por lo que el festejo en la previa fue por partida doble, o mejor dicho, triple.



Ruido

Parece que hay una decisión del gobierno de Federico Susbielles de terminar con los ruidos molestos de los vehículos.

Pareciera que los sonidos estridentes son un pedido puntual e insistente del alcalde al todavía titular de la Agencia de Seguridad Federico Montero (en marzo habrá mudanza).

De esta manera en los operativos se verá cada vez, con más frecuencias, inspectores con el decibelímetro en la mano. El aparato que mide si los autos, motos, camiones o camionetas, hacen más ruido que no permitido.



Reunión

Antes de asumir la presidencia, y cuando Javier Milei era consultado sobre los ajustes y recortes del “plan motosierra”, el ahora primer mandatario respondía que “la única cartera que va a tener billetera abierta es la de Capital Humano”.

Por estas horas, todos los rectores de las universidades nacionales, incluido Daniel Vega de la UNS y el decano Alejandro Staffa, de la UTN bahiense, salieron a alertar que, si no se actualiza el presupuesto, las casas de altos estudios tienen plata para funcionar hasta mitad de año, o incluso menos.

Los gremios docentes, por su parte, aseguran que “no vamos a aceptar ninguna paritaria por debajo de la inflación”. Cabe destacar que la Secretaría de Educación que comanda Carlos Torrendel, depende justamente de Capital Humano. Pero parece que la billetera no está abierta para él.

Bahía Indiscreta dialogó con representantes de universidades, que repiten lo mismo desde hace semanas: “Estamos esperando una reunión que podría darse por estos días. Creemos que con diálogo esto se puede resolver”. Pero la reunión no llega.



FADA

El bahiense Reinaldo Beain, que además es presidente del Colegio de Distrito III y Consejero Superior del Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia (CPA) asumió como tesorero en el Comité Ejecutivo de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA). Además, la agrimensora Lucía Brockerhof, vicepresidenta del Colegio de Distrito III, desempeñará funciones en la Comisión Revisora de Cuentas de dicho organismo.

Beain destacó que “es un verdadero honor asumir como Tesorero de la FADA” y agregó: “Haber sido elegido por mis colegas a nivel nacional no sólo significa un reconocimiento al trabajo y a la trayectoria que uno viene desempeñando, sino que además representa una enorme responsabilidad a la hora de realizar la tarea asignada.”

El Presidente del CPA, Agrimensor Lucas Zanella Kohli, se hizo presente en la ceremonia formal de asunción de cargos y transmitió los saludos institucionales a cada una de los nuevos miembros.