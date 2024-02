Hackean el WhatsApp de Felipe Solá y piden dinero a su nombre: “No soy yo”

Felipe Solá, exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alberto Fernández, reapareció en las redes y afirmó que le hackearon la cuenta de WhatsApp y que están pidiendo plata a su nombre. Lo confirmó a través de una historia que subió a su cuenta de Instagram e hizo la advertencia para quien reciba un mensaje a su nombre. “No soy yo”, subrayó.

“Buenas tardes a quien tenga mi WhatsApp, no envíen dinero, no soy yo. Me robaron mi WhatsApp y están pidiendo plata”, escribió en la publicación que compartió, cuyo perfil cuenta con casi 70 mil seguidores.

Desde el 2019 al 2021, Solá se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el gobierno del Frente de Todos hasta que fue reemplazado por Santiago Cafiero mientras se encontraba de viaje en México donde fue a participar de la cumbre de la CELAC. Además, tras la crisis del 2001, asumió el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta el 2007.

Con información de TN